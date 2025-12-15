MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले शशि थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को दिखा दिया आईना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार MGNREGA स्कीम को निरस्त करने और एक नया कानून बनाने की तैयारी में है. अब सरकार के इस फैसले पर जहां विपक्षी दल कांग्रेस इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुवनंनतपुरम की सीट से सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर MGNREGA के नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार का समर्थन किया है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, 'सरकार के प्रस्तावित नए G-RAM-G बिल में MGNREGA का नाम बदलने पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है. ग्राम स्वराज की अवधारणा और राम राज्य का आदर्श कभी भी एक-दूसरे के विरोधी नहीं थे. वे गांधी जी की सोच के दो स्तंभ थे. ग्रामीण गरीबों के लिए एक योजना में महात्मा का नाम हटाना इस गहरे जुड़ाव को नज़रअंदाज़ करता है. उनकी आखिरी सांस 'राम' के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण थी. आइए हम ऐसी जगह बंटवारा करके उनकी विरासत का अपमान न करें जहां कोई बंटवारा था ही नहीं.'

The controversy over renaming MGNREGA in the Govt's proposed new G-RAM-G Bill is unfortunate. The concept of Gram Swaraj and the ideal of Ram Rajya were never competing forces; they were the twin pillars of Gandhiji’s consciousness. Replacing the Mahatma’s name in a scheme for… Add Zee News as a Preferred Source — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2025

सरकार को भी दी नसीहत

वहीं शशि थरूर ने केंद्र सरकार को भी इस फैसले पर नसीहत देते हुए कहा कि गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लाने से इन दोनों महापुरुषों की के बीच खाई पैदा करने वाली बात होगी. कांग्रेस नेता ने आगे कहा, ग्रामीण गरीबों के लिए बनाई गई योजना में महात्मा का नाम हटाना ठीक नहीं है उन्होंने इसे गहरे सहजीवन की अनदेखी करना बताते हुए कहा कि गांधी जी की आखिरी सांस भी भगवान 'राम' का वसीयतनामा थी. ऐसे में गांधी और राम के बीच हमें विभाजन नहीं पैदा करना चाहिए और गांधी की उस विरासत का अपमान नहीं करना चाहिए जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं.

थरूर ने लगा दिए एक तीर से दो निशाने

MGNREGA का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने बहुत ही चालाकी से एक ही तीर से दो निशाने साध दिए. सबसे पहला थरूर ने केंद्र सरकार को बताया कि गांधी को हटाना राम का सम्मान नहीं हो सकता. वहीं विपक्ष को समझाते हुए उन्होंने दूसरा निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि 'राम' के विमर्श से भागने के बजाय उसे गांधीवादी नजरिए से अपनाकर ही बीजेपी की पैनी सियासत का मुकाबला कर सकते हैं. अब हमें इस बात पर नजर रखनी होगी कि कांग्रेस के कितने विद्वान नेता शशि थरूर की इस नसीहत को गंभीरता से लेते हैं.

मैं विदेश में था, बाकी सब ठीक है

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट करके कहा था कि MGNREGA के नाम बदलने को लेकर सरकार के प्रस्तावित नए जी-राम-जी विधेयक पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है. वहीं मीडिया के एक सवाल जिसमें रविवार को कल रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' के खिलाफ पार्टी की रैली में शामिल न होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'मैं कल विदेश में था. यह एक कमिटमेंट था जो मैंने छह महीने पहले किया था. मेरी तरफ से सब ठीक है.'

