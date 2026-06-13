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पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी करने वाली सेजल पर एक्शन, कॉलेज में एंट्री बैन; 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया

Sejal Pawar Controversial Joke On Cadaver: प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर भद्दी टिप्पणी करने वाली MBBS की छात्रा सेजल पवार को 15 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:34 PM IST
पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी करने वाली सेजल पर एक्शन, कॉलेज में एंट्री बैन; 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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