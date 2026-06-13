Pranit More Standup Comedy Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक विवादित स्टैंडअप कॉमेडी शो के क्लिप वायरल होने के बाद KEM हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ने MBBS स्टूडेंट सेजल पवार को 15 दिनों की अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है.
इसके साथ ही सेजल पवार को हॉस्पिटल कैंपस, मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल कैंपस में भी एंट्री लेने से रोक दिया है. कॉमेडी शो में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाने वाली सेजल पवार के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है.
अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में सेजल पवार की ओर से दिए गए बयान अनुचित और अस्वीकार्य हैं. ऐसे में कुछ समय के लिए सेजल को उसके परिवार को सौंप दिया गया है. 15 दिनों तक वह कॉलेज से जुड़े किसी भी अन्य गतिविधी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं. संस्था का कहना है कि यह फैसला जनता की कड़ी निगरानी और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच उनकी सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
मामले को लेकर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सेजल भावुक हो गई थी और लगातार रो रही थी. उसने अपने विवादित बयान को लेकर दुख भी जताया. इस विवाद के बाद मानसिक तनाव को देखते हुए संस्था ने उनसे डिप्रेशन या किसी मानसिक समस्या से बचने के लिए किसी प्रोफेशनल काउंसिलिंग की सहायता लेने की सलाह दी है. मामले की गहराई से जांच के लिए KEM हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ने 5 मेंबर कमेटी का गठन करने की सिफारिश की है.
इस पैनल में एक रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर, एक सीनियर जर्नलिस्ट और मेडिकल कॉलेज के तीन फैकल्टी मेंबर्स शामिल होंगे. यह पैनल वायरल वीडियो की जांच करेगा, मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करेगा और विवाद के प्रभाव का आकलन करेगा. कमेटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद संस्थान और संबंधित अधिकारी आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे.प्रशासन का कहना है कि स्थिति की बारीकी से नजर रखी जा रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि जांच पूरी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाएगी.