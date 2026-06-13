इस पैनल में एक रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर, एक सीनियर जर्नलिस्ट और मेडिकल कॉलेज के तीन फैकल्टी मेंबर्स शामिल होंगे. यह पैनल वायरल वीडियो की जांच करेगा, मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करेगा और विवाद के प्रभाव का आकलन करेगा. कमेटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद संस्थान और संबंधित अधिकारी आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे.प्रशासन का कहना है कि स्थिति की बारीकी से नजर रखी जा रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि जांच पूरी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाएगी.