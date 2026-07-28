/DNA: दुनिया को कश्मीर दिख रहा, लेकिन PoK क्यों नहीं? कश्मीर पर सलेक्टिव अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का DNA टेस्ट

DNA Hindi: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और धर्म देखकर एक खास प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोपेगेंडा पत्रकारों को कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई में खोट दिख रही है. लेकिन इन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मारे जा रहे आम कश्मीरियों की चीख-पुकार सुनाई नहीं दे रही है. ये वही लोग हैं, जो अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद संदिग्धों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ को कश्मीर में भय का माहौल बताते हैं.
लेकिन यही लोग चंद किलोमीटर दूर पीओके में चुनाव के नाम पर धांधली और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर शातिराना चुप्पी साधे हुए हैं. सलेक्टिव चश्मे से मानवाधिकार देखने वालों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सच्चाई देखते वक्त वैचारिक मोतियाबिंद कैसे हो जाता है, अब हम उसी का विश्लेषण करेंगे.
तुर्किए की सरकारी मीडिया एजेंसी है TRT WORLD, जो तुर्किए की सरकार के नैरेटिव को शातिराना तरीके से आगे बढ़ाती है. तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोआन इस्लामिक जगत का खलीफा बनने का ख्वाब दिल में संजोए हुए हैं. TRT WORLD एर्दोआन के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाता है. इसी हिसाब से काम करता है. TRT WORLD ने जम्मू-कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षाबलों के वीडियो के साथ एक पोस्ट शेयर की है. वीडियो में सुरक्षाबलों की मुस्तैदी और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को दिखाया गया है.
लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे TRT WORLD की मंशा भारतीय जवानों की प्रशंसा करना या आतंक के खिलाफ कार्रवाई की हौसलाफजाई करना नहीं है. TRT WORLD का मंसूबा भारत को और भारतीय सुरक्षाबलों को बदनाम करना है. पहले हम आपको न्यूज़वॉल पर दिखाते हैं कि तुर्किए के इस कथित इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के बारे में क्या लिखा है.
#DNAमित्रों | कश्मीर का एक्शन दिख रहा.. PoK का नहीं? खलीफा की 'कश्मीर रिपोर्टिंग' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #JammuKashmir #Turkey #PoK@rahulsinhatv pic.twitter.com/94JkCR2IFR
— Zee News (@ZeeNews) July 28, 2026
TRT वर्ल्ड के कहने का मतलब यह है कि 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने 3 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बड़े पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं.
समझिए TRT वर्ल्ड को आतंकियों और उनके मददगारों पर हो रही कार्रवाई चुभ रही है. क्यों चुभ रही है? क्योंकि यह कार्रवाई दहशतगर्दों और पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों के खिलाफ हो रही है. यह कार्रवाई उस हिंसक जमात के खिलाफ हो रही है, जिसने एक भारतीय पुलिसकर्मी की हत्या कर दी.
आज सबसे पहले TRT वर्ल्ड के एजेंडाधारी कर्ताधर्ताओं को जानना चाहिए कि 22 जुलाई को अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की गोली मारकर हत्या की गई थी. आतंकियों ने क्लोज रेंज से आशिक हुसैन कुरैशी को गोली मारी थी. मित्रो, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी.
जिस वक्त जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसी वक्त एक पुलिसकर्मी को सीधे गोली मार दी जाती है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह घाटी में पहला आतंकी हमला था. समझिए, यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है. आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया.
कायदे से TRT वर्ल्ड को एक जिम्मेदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आतंकी वारदात की निंदा करनी चाहिए थी. लेकिन आपको जानकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि तुर्किये मीडिया ने आतंकी वारदात की निंदा करने वाली एक भी पोस्ट नहीं की. पोस्ट क्या किया? भारतीय सुरक्षाबलों को निशाना बनाने वाली.
पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की.
अब तक 3,500 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.
ये वे लोग हैं, जो आतंकियों को ठिकाना, भोजन और लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं.यानी ये आतंकियों के साइलेंट मददगार हैं.
पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में संदिग्ध दो आतंकियों के घर ढहा दिए गए. समझिए, सुरक्षाबलों ने आतंकियों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई है. यही मुहिम TRT वर्ल्ड जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चुभ रही है. क्यों? क्योंकि सुरक्षाबलों की यह मुहिम जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए है. यह मुहिम उन पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों के खिलाफ है, जो जम्मू-कश्मीर में हिंसा और खूनखराबे की साजिश करते हैं.
वैचारिक बेईमानी और दृष्टिदोष की शिकार तुर्किए की मीडिया शातिराना चतुराई से इस सच को छिपाने की साजिश करती है कि जम्मू-कश्मीर में कार्रवाई आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ हो रही है. TRT वर्ल्ड अपने भारत-विरोधी नैरेटिव के तहत इस कार्रवाई को आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई बताने की बेईमान साजिश कर रहा है. एर्दोआन के पत्रकारों की इस साजिश को समझने के लिए एक और तस्वीर देखना जरूरी है.
अनंतनाग से ज्यादा दूर नहीं, करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना आम कश्मीरियों का खून बहा रही है. चुनाव में धांधली का विरोध कर रहे पीओके के लोगों को मुनीर की फौज ने सीधे गोली मार दी. ये लोग कौन हैं..ये भी कश्मीरी ही हैं. पीओके में कश्मीरियों की आवाज उठाने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि मुनीर की फौज ने 19 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ले ली.पहले देखिए, कैसे पीओके में मुनीर की फौज ने आम कश्मीरियों का कत्ल किया.
यह कैसा वैचारिक मोतियाबिंद है कि तुर्किये को जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई आवाम पर जुल्म दिखती है. लेकिन जिस पीओके में आम नागरिकों को सीधे गोली मारी जा रही है, उनका खून बहाया जा रहा है, वह उसे दिखता ही नहीं. भारत के खिलाफ एकतरफा रिपोर्ट तैयार करने वाली TRT वर्ल्ड की टीम को आज पीओके के आम कश्मीरियों की आवाज जरूर सुननी चाहिए.
पाकिस्तानी फौज से पीड़ित पीओके के आम नागरिक चीख-चीखकर गुहार लगा रहे हैं. पूछ रहे हैं, कहां हैं इंटरनेशनल मीडिया, कहां हैं मानवाधिकार संगठन, कहां हैं मानवाधिकार की ठेकेदारी करने वाले पत्रकार? पीड़ित उन्हें पीओके बुला रहे हैं. वे पाकिस्तान फौज के अत्याचार की कहानी बताना और दिखाना चाहते हैं. लेकिन TRT वर्ल्ड और उसकी सोच वाले मीडिया आउटलेट्स में चुप्पी है, कोई रोते-बिलखते PoK के कश्मीरियों को जवाब नहीं दे रहा है.
यही वजह है कि पीओके के पीड़ित चीख-चीखकर इंटरनेशनल मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं. लेकिन अपने सलेक्टिव नैरेटिव के लिए काम करने वाला यह इंटरनेशनल मीडिया पीओके पर पूरी तरह खामोश है. सबके सब..ध्यान मुद्रा में चले गए हैं. आज हम नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग का जिक्र खासतौर पर करना चाहेंगे. वही हेले लेंग, जो खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन मानती हैं. हमने सोचा, ये मानवतावादी और अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन हैं, तो जरूर इन्होंने पीओके के लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई होगी. हमने हेले लेंग का सोशल मीडिया हैंडल चेक किया.