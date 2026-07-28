/DNA: दुनिया को कश्मीर दिख रहा, लेकिन PoK क्यों नहीं? कश्मीर पर सलेक्टिव अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का DNA टेस्ट

यही वजह है कि पीओके के पीड़ित चीख-चीखकर इंटरनेशनल मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं. लेकिन अपने सलेक्टिव नैरेटिव के लिए काम करने वाला यह इंटरनेशनल मीडिया पीओके पर पूरी तरह खामोश है. सबके सब..ध्यान मुद्रा में चले गए हैं. आज हम नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग का जिक्र खासतौर पर करना चाहेंगे. वही हेले लेंग, जो खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन मानती हैं. हमने सोचा, ये मानवतावादी और अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन हैं, तो जरूर इन्होंने पीओके के लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई होगी. हमने हेले लेंग का सोशल मीडिया हैंडल चेक किया.