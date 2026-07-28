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DNA: दुनिया को कश्मीर दिख रहा, लेकिन PoK क्यों नहीं? कश्मीर पर सलेक्टिव अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का DNA टेस्ट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पक देश और धर्म देखकर विशेष प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया जा रहा है. कश्मीर में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्धों का दुख दिख रहा है, लेकिन पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता नजर नहीं आ रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:56 PM IST
DNA: दुनिया को कश्मीर दिख रहा, लेकिन PoK क्यों नहीं? कश्मीर पर सलेक्टिव अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का DNA टेस्ट

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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