शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका

देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में अब फुटपाथ भी बिकने लगी है. मुलुंड में एक पानी-पूरी वाले ने एक शिवसेना नेता से 3 लाख रुपये में फुटपाथ की जमीन खरीद भी ली. ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे. महाराष्ट्र की राजधानी और माया नगरी में आए दिन बड़े-बड़े स्कैम के खुलासे होते रहते हैं ताजा मामला सामने आया है जहां एक शिवसेना नेता ने एक पानी पूरी बेचने वाले को 3 लाख रुपयों की चपत लगाई है. ये घटना 2 साल पुरानी बताई जा रही है.

मुलुंड में फुटपाथ पर पानी-पूरी बेच कर अपनी आजीविका चलाने वाले शख्स ने शिवसेना नेता पर आरोप लगाया कि कैसे उनके साथ धोखाधड़ी से फुटपाथ की जमीन का सौदा किया गया. उसने बताया कि शिवसेना नेता ने सिर्फ उसी के साथ ठगी नहीं की है बल्कि वहीं पर एक डोसा बेचने वाले को भी इस नेता ने चपत लगाई है. शिवसेना नेता ने डोसा बेचने वाले शख्स से हर महीने 17000 रुपयों की वसूली की. उस नेता ने इसी फुटपाथ वाली जगह को पहले इस डोसा वाले को दिया था और उससे वो 17 हजार रुपये महीने वसूलता था.

मुंबई में सार्वजनिक फुटपाथ भी 'बिकाऊ'?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी-पूरी बेचने वाले संतोष बच्चूलाल गुप्ता ने एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता अविनाश बागुल पर फर्जी बिक्री समझौता करने का आरोप लगाया है. गुप्ता का कहना है कि साल 2023 में बागुल ने उसे सार्वजनिक फुटपाथ का एक टुकड़ा 'बेच' दिया था. इस सौदे के लिए बागुल ने गुप्ता से 50 हजार रुपये नकद लिए थे और 250000 रुपए आरटीजीएस के जरिए भुगतान किए थे. कुल मिलाकर बच्चूलाल गुप्ता ने अविनाश बागुल को 3 लाख रुपए दिए थे.

मां के गहने गिरवी रख और बैंक से लोन लेकर दिए थे 3 लाख रुपए

अब जब इस मामले को दो साल बीत चुके हैं तब जाकर बच्चू लाल गुप्ता को इस बात की जानकारी मिली कि वो जमीन शिवसेना नेता अविनाश बागुल की नहीं है बल्कि वो जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सार्वजनिक संपत्ति थी. अब गुप्ता को न तो वह जगह मिली जिसके लिए उन्होंने शिवसेना नेता को 3 लाख रुपए दिए थे और न ही उनके पैसे शिवसेना नेता ने लौटाए. पानी-पूरी वाले ने बताया कि उसने 3 लाख रुपये का इंतजाम बैंक से लोन लेकर और अपनी मां के सोने के गहने गिरवी रखकर किया था.

शिवसेना नेता ने बच्चू लाल को दिए थे 1.5 लाख के 2 चेक

बच्चू लाल ने बताया कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस के दबाव में शिवसेना नेता ने बच्चू लाल को 1.5-1.5 लाख रुपये के दो चेक दिए. हालांकि वो चेक कैश नहीं हुए और वो बाउंस. गुप्ता ने आगे बताया कि अब पुलिस कह रही है कि जांच शुरू करने से पहले मुझे कोर्ट का आदेश लाना पड़ेगा.

शिवसेना ने आरोपों पर दिया जवाब

हालांकि शिवसेना नेता अविनाश बागुल ने सारे आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि गुप्ता और उनके बीच कोई बिक्री समझौता नहीं हुआ था. बागुल ने कहा, 'उसने मुझे बिजनेस के लिए कर्ज दिया था, जो मैंने नकद लौटा दिया है.' शिवसेना नेता ने गुप्ता के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया. जब विवाद बढ़ा तो शिवसेना विभाग के प्रमुख जगदीश शेट्टी ने कहा कि पार्टी को इस पूरे मामले की जानकारी है. शेट्टी ने इंडिया टुडे को बताया, 'पार्टी ने जांच करने को और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए.'

