तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा

पश्चिम बंगाल की सरहद पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेश पुलिस के एक सीनियर कर्मी को बीएसएफ ने पकड़ लिया है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया है. 

Aug 23, 2025, 09:09 PM IST
West Bengal Police: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेश पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल ने शाम छह से सात बजे के बीच हकीमपुर सीमा चौकी के पास बांग्लादेशी अधिकारी को रोका. अधिकारी को शाम 6 से 7 बजे के बीच हकीमपुर सीमा चौकी के पास रोका गया और बाद में पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया.

बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर रहे लोग

पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा पहले ही काफी गरमाया हुआ है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर विपक्ष के भाजपा नेता आरोप लगाते रहते हैं. जून महीने में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक BSF ने खुलासा किया था कि उसने पिछले तीन वर्षों में भारत की पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर बांग्लादेश से 5000 से ज्यादा लोगों की घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल का मुर्शिदाबाद बन गया 'बांग्लादेश'? लूटी जा रही हिंदुओं की दुकानें, बहन-बेटियों के साथ बढ़ी छेड़छाड़

बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कोशिश के आंकड़े

बीएसएफ के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 2406 लोगों को रोका गया और वापस भेजा गया. 2024 में यह तादाद थोड़ी बढ़कर 2425 हो गई. मई 2025 तक 557 लोगों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है. बीएसएफ ने कहा कि घुसपैठ की कोशिशें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमाओं पर केंद्रित थीं. सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2023 में 1181 मामले, 2024 में 1516 और मार्च 2025 तक 384 मामले मामले सामने आए.

भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. इनमें पश्चिम बंगाल अकेले 2200Km से ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है. 

  • पश्चिम बंगाल (2217 किमी)

  • असम (263 किमी)

  • मेघालय (443 किमी)

  • त्रिपुरा (856 किमी)

  • मिजोरम (318 किमी)

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

