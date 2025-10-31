Advertisement
देश

खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... मुंबई पुलिस से मोर्चे के लिए खतरनाक थी रोहित की तैयारी

Mumbai Children Hostage Case: मुंबई में गुरुवार को बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य के बारे में कई नए खुलासे हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टूडियो में किसी की जबरन एंट्री रोकने के लिए रोहित ने कई इंतजाम किए थे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:21 PM IST
Rohit Arya Arrangements to Confront Police: मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को हुई बंधक ड्रामा की घटना अब तक पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. अब इस घटना की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं. जांच में पता चला है कि 38 साल के आरोपी फिल्ममेकर रोहित आर्य ने इस घटना से पहले स्टूडियो को हाईटेक किले में बदल दिया था और पुलिस को रोकने के लिए तमाम साधन रखे थे. 

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टूडियो की दीवारों पर मोशन सेंसर, सीसीटीवी कैमरे और कई ऑटो लॉक लगे थे. रोहित आर्य ने वहां एयरगन, इलेक्ट्रोशॉक हथियार और एक बटन दबाते ही खुलने वाली स्टील की रॉड तक रखी थी. पुलिस के मुताबिक, उसने ये सब इसलिए लगाया था ताकि कोई जबरन अंदर न घुस सके.

कैसे खुला 'ऑडिशन बंधक कांड'?

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 1:45 बजे, पवई पुलिस को एक कॉल मिली कि एक आदमी ने बच्चों को ऑडिशन के बहाने स्टूडियो में बंद कर लिया है. जिस व्यक्ति ने बच्चों को स्टूडियो में बंद किया था, उसका नाम रोहित आर्य था. वह खुद को डायरेक्टर बताता था और पहले एक सरकारी स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ था.

जब पुलिस के पास ये खबर पहुंची, तब स्टूडियो के अंदर उस समय 19 लोग फंसे हुए थे. उनमें 17 बच्चे शामिल थे, फंसे हुए थे. तीन घंटे तक चला ये ड्रामा तब खत्म हुआ जब पुलिस ने गोली चलाई और रोहित आर्य मौके पर घायल होकर गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

'मरने के बजाय बंधक बनाऊंगा'

घटना से कुछ समय पहले रोहित ने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कहा था, 'मरने के बजाय मैंने फैसला किया है कि मैं बंधक बनाऊँगा… सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है.' पुलिस की जांच में पता चला कि उसने पूरा प्लान पहले से तैयार किया था. सीढ़ियों से लेकर कमरे के अंदर तक मोशन डिटेक्टर लगाए गए थे, जो किसी के अंदर आते ही अलार्म बजा देते थे.

टॉय नहीं, जानलेवा थी उसकी एयरगन

रिपोर्ट के अनुसार, रोहित आर्य के पास जो एयरगन थी, वह दिखने में खिलौने जैसी जरूर थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक, करीब से चलाने पर जानलेवा साबित हो सकती थी. वह लगातार पुलिस को धमकी दे रहा था कि अगर कोई अंदर आया तो वह फायर करेगा. उसी दौरान एएसआई अमोल वाघमारे ने बगल के टॉयलेट के रास्ते स्टूडियो में एंट्री ली. जब रोहित ने बंदूक तानी, तभी वाघमारे ने सटीक गोली चलाकर उसे गिरा दिया. उनकी इस तेज और सटीक कार्रवाई से सभी 19 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. शाम तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में वाघमारे को 'हीरो ऑफ पवई' कहा जाने लगा.

'सरकार पर बकाया 2 करोड़' - रोहित का दावा

अपने वीडियो में रोहित ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पर उसके 2 करोड़ रुपये बकाया हैं. उसका कहना था कि उसने ‘लेट्स चेंज प्रोजेक्ट’ के तहत 59 लाख बच्चों को स्वच्छता मॉनिटर बनाया था और यह काम पूरा करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया. वहीं रोहित की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत बयान जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया.

'चाबी देने से मना किया… तब समझ आया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है', रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 मासूमों की जान

विभाग के अनुसार, 2022–23 में ‘लेट्स चेंज’ प्रोजेक्ट के लिए अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क (रोहित की कंपनी) को 9.9 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया गया था. 2023–24 में 20.63 करोड़ की नई राशि मंज़ूर की गई थी, जिसमें 2 करोड़ रुपये सिर्फ छात्र मॉनिटर के लिए रखे गए थे.

जांच में दावा, फर्जी खर्च और नियमों की अनदेखी

शिक्षा विभाग ने दावा किया कि रोहित की ओर से दी गई फाइलें अधूरी थीं और उसने मैनपावर, विज्ञापन और डॉक्यूमेंट्री के खर्च को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. यह भी पाया गया कि उसने स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस खुद वसूली, जबकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ था.

अगस्त 2024 में विभाग ने उसे आदेश दिया था कि वह वसूली गई रकम वापस करे और एक हलफ़नामा दे कि अब कोई पैसा खुद से नहीं लेगा. लेकिन उसने न तो पैसा लौटाया और न ही दस्तावेज़ जमा किए. चुनावों के बाद यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया.

मंत्री बोले - कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा, 'सरकारी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर और शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया. एक निजी कंपनी ने स्कूलों से खुद पैसे वसूले, जो पूरी तरह गैरकानूनी है.'

मौत के साथ खत्म हुई एक ‘स्क्रिप्ट’

जिस प्रोजेक्ट को रोहित आर्य अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा था, वह अंततः उसकी मौत की वजह बन गया. एक डायरेक्टर, जिसने कैमरे से फिल्में बनाने का सपना देखा था, आख़िरकार खुद कैमरे के सामने पुलिस की गोली से ढेर हो गया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Powai hostage caseRohit AryaMumbai children hostage case

