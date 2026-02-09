Advertisement
trendingNow13103897
Hindi NewsदेशAI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जादू, सामने आई फ्यूचर की तस्वीर; सेमीकंडक्टर बनाने में भी आएगी तेजी

AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जादू, सामने आई फ्यूचर की तस्वीर; सेमीकंडक्टर बनाने में भी आएगी तेजी

India US Deal: भारत-अमेरिका डील पर विश्वेषकों की टीका-टिप्पणी जारी है. एक्सपर्ट्स डील के संभावित फायदे और नुकसान की भविष्यवाणी कर रहे हैं. इस बीच दोनों देशों के बीच भविष्य की रणनीति को लेकर अहम बातचीत हुई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जादू, सामने आई फ्यूचर की तस्वीर; सेमीकंडक्टर बनाने में भी आएगी तेजी

Sergio Gor Ashwini Vaishnaw meet: भारत-अमेरिका के बीच डील (India-US Deal) होने के बाद उसे अमली जामा पहनाने के लिए फुल स्पीड से काम चल रहा है. डील को मुकम्मल कराने के लिए हो रही धुआंधार तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात करके भारत-अमेरिका रिश्तों के फ्यूचर की एक सकारात्मक तस्वीर दिखाई है. वैष्णव ने यह भी बताया कि बातचीत के इस सिलसिले में सप्लाई चेन मजबूत करने पर फोकस रहा. मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैष्णव ने पोस्ट किया- 'अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात अच्छी रही. दोनों देशों ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आपूर्ति श्रंखलाओं को और मजबूत करने पर फोकस किया'.

AI इम्पैक्ट समिट 2026 में दिखेगा इंडिया-यूएस डील का जादू!

रेल मंत्रालय समेत कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिका-भारत की मजबूत जुगलबंदी और भागीदारी दिखेगी. आगामी AI समिट के बारे में जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अबतक हजारों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

समिट में क्या होगा

इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 500 से अधिक स्टार्टअप्स कुल 500 सत्रों में हिस्सा लेंगे. मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो 16-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगी. वो अबतक आयोजित हो चुके चार ग्लोबल एआई समिट में सबसे बड़ी और ज्यादा कामयाब साबित होगी. सरकारी बयान में आगे कहा गया कि इस समिट ने दुनियाभर के देशों से आए 35,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में भी लोग, भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं. समिट में एआई को लेकर विजन को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी. 

आपको बताते चलें कि कई देशों की सरकारें, बिजनेस टाइकून, रिसर्चर, सिविल सोसाइटी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समिट के एजेंडा को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं. इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद है, जिसमें 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न देशों के 50 से अधिक मंत्री और MNC's के 40 से अधिक सीईओ शामिल हैं. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

India-US Deal

Trending news

AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?