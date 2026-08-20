'यही जमीनी सच्चाई है', सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर पर बयान भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई.उन्होंने वहां जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. उनके इस बयान को भारत की कूटनीति की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. IANS से बातचीत में विदेश मामलों के जानकार वाएल अव्वाद ने कहा, 'मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद बहुत समझदार शख्स हैं और उन्हें पता है कि जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है.'
दूसरी ओर, जम्मू में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विक्रमादित्य सिंह ने अमेरिकी राजदूत के बयान का स्वागत किया. उन्होंने कहा,'हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक यह संदेश पहुंचे कि जम्मू-कश्मीर में शांति है और यह पर्यटकों के लिए एक अच्छी जगह है. इसके लिए, सिर्फ यहां आकर ऐसा कह देना काफी नहीं है. अलग-अलग देशों की सरकारों ने हमारे खिलाफ जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, उन्हें हटाना होगा और इसके लिए लगातार कोशिश की जरूरत है. हालांकि, मैं अमेरिकी राजदूत के बयान की बहुत तारीफ करता हूं। यह हमारे लिए भरोसा बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम है.'
डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर ने कहा,'राजदूत का बयान जमीनी सच्चाई को दिखाता है. सर्जियो गोर का बयान सच्चाई को दिखाता है.अब पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले में पाकिस्तान की ओर से बार-बार झूठ फैलाया जा रहा है.आज, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जो अशांति है, जहां लोग आवाज उठा रहे हैं कि वे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और भारत में शामिल होना चाहते हैं, सर्जियो गोर ने इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है.'
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा,'इसमें कोई शक या सवाल नहीं है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. आज अगर अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो यह अच्छी बात है. किसी न किसी तरह यह भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता है, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को लेकर विदेशों में भ्रम फैलाने की बहुत कोशिशें कर रहा था.'
सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर दौरे की जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'किसी यूएस राजदूत की यह अहम टिप्पणी है. मैंने पहली बार ऐसा किसी बड़े अमेरिकी पदाधिकारी को ऐसा कहते सुना. सर्जियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीब हैं. ये पूरे भारत नहीं, पूरे क्षेत्र के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू भारत का अहम हिस्सा है.' गोर ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की भी तारीफ की. इस पर पूर्व डीजीपी ने कहा,'उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बताया.आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति को संभाला है उससे बेशक सीमा पार के लोगों को काफी जलन होगी. हम सभी जानते हैं पीओजेके में हालात कैसे हैं. वहां जैसे बिजली और आटा मांग रहे लोगों को गोलियों से भूना गया, उसे दुनिया ने देखा. ऐसे में यूएस राजदूत का बयान काबिले गौर है.'
अमेरिकी नागरिकों के लिए जम्मू-कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा को लेकर भी सकारात्मक रवैया दिखाया गया. वैद्य ने इस पर कहा, 'तीसरी सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने यूएस नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा की बात की. हमारे टूरिज्म के लिए ये बेहद अहम है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगी पाबंदी से असर पड़ता है अगर ये पाबंदियां हटाई जाती हैं (जैसा गोर ने कहा) तो सबके लिए अच्छा होगा. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला से मिलकर भी उन्होंने ये बयान दिया और उनके आने से पहले भी महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर विचार रखे थे. तो ये बहुत सकारात्मक रुख है.'
बुधवार को सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे. वहां उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इसके बाद अमेरिकी राजदूत ने कहा, 'यहां आकर खुशी हुई. अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अपनी यात्रा संबंधी एडवाइजरी पर फिर से विचार करेगा. यह भारत का एक अहम हिस्सा है.'
वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने वाली डॉक्युमेंट्री पर पूर्व डीजीपी ने पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे बयानों को आधारहीन बताया.उन्होंने कहा, 'मैं अगर आठ मक्खियां मारता तो उसका सबूत होता है, हवा में बोल देने की कोई अहमियत नहीं है. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दिखाओ सबूत क्या है दिखाओ वो कहां है? जैसा हमारे एनएसए ने भी कहा कि हमारी खिड़की भी नहीं टूटी. अगर ऐसा कुछ हुआ तो मलबा कहां गिरा? वहां या यहां उसे दिखाना जरूर चाहिए। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को ऐसे ओछे बयान से बचना चाहिए.'
बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्युमेंट्री रिलीज हुई है, जिसमें इस ऑपरेशन की प्लानिंग, वॉर रूम स्ट्रैटजी और पाकिस्तान पर हमले की पूरी जानकारी है.यह 15 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी.इस डॉक्युमेंट्री के रिलीज होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फिल्म में घटनाओं को भारत के पक्ष में दिखाया गया है और इससे असली घटनाएं नहीं बदल सकतीं.