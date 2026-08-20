'यही जमीनी सच्चाई है', सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर पर बयान भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर दौरे की जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'किसी यूएस राजदूत की यह अहम टिप्पणी है. मैंने पहली बार ऐसा किसी बड़े अमेरिकी पदाधिकारी को ऐसा कहते सुना. सर्जियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीब हैं. ये पूरे भारत नहीं, पूरे क्षेत्र के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू भारत का अहम हिस्सा है.' गोर ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की भी तारीफ की. इस पर पूर्व डीजीपी ने कहा,'उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बताया.आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति को संभाला है उससे बेशक सीमा पार के लोगों को काफी जलन होगी. हम सभी जानते हैं पीओजेके में हालात कैसे हैं. वहां जैसे बिजली और आटा मांग रहे लोगों को गोलियों से भूना गया, उसे दुनिया ने देखा. ऐसे में यूएस राजदूत का बयान काबिले गौर है.'