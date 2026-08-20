Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /यही जमीनी सच्चाई है, सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर पर बयान भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

'यही जमीनी सच्चाई है', सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर पर बयान भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. उनके यह बयान भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है. रक्षा मामलों के जानकारों ने भी गोर के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि अब ट्रैवल एडवाइजरी भी हटाई जानी चाहिए.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 20, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:58 AM IST
'यही जमीनी सच्चाई है', सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर पर बयान भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, क्या बोले एक्सपर्ट्स?

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में होगी विल स्मिथ की एंट्री? खूंखार विलेन बन लेंगे टक्कर
2
3
4
5