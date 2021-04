सीरम इंस्टीट्यूट के CEO Adar Poonawalla को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा (Y Category Security) दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) के एक आदेश में कहा गया है कि सीआरपीएफ (CRPF) के सुरक्षाकर्मी पूरे देश में उनकी सुरक्षा करेंगे.

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में सरकार और रेगुलेशन कामों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह (Prakash Kumar Singh) ने 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को चिट्ठी लिखकर पूनावाला को सुरक्षा देने का आग्रह किया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है.

अपने पत्र में सिंह ने कहा था कि कोविड-19 टीके की आपूर्ति को लेकर विभिन्न समूहों से पूनावाला को धमकियां मिल रही हैं. बता दें कि भारत में लगाए जा रहे दो कोरोना वैक्सीन में से ‘कोविशील्ड’ (Covishield) का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है.

इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमतों को घटाने का ऐलान किया. कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि उन्होंने राज्यों के लिए तय की गई कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन का लाभ मिल सके. उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी.

अदार पूरानाला ने ट्विटर पर लिखा, 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से परोपकार की भावना के तहत मैं राज्यों के लिए तय की गई वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज से घटाकर 300 रुपये प्रति डोज कर रहा हूं. कीमतों में बदलाव तुरंत लागू हो गई हैं. इससे राज्य सरकारों के फंड के सैड़कों करोड़ रुपये बचेंगे, जिससे और भी अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी, साथ ही अनगिनत जिंदगियों को भी बचाया जा सकेगा.'

As a philanthropic gesture on behalf of @SerumInstIndia, I hereby reduce the price to the states from Rs.400 to Rs.300 per dose, effective immediately; this will save thousands of crores of state funds going forward. This will enable more vaccinations and save countless lives.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 28, 2021