Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवाएं बाधित, ट्रेन में फंसे लोगों ने ट्विटर पर जाहिर किया गुस्सा

Delhi Metro Services disrupted: अगर आप दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है. आज द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली के बीच मेट्रो सेवाओं में देरी होगी. अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सामान्य रहेगी.

जानकारी के मुताबिक, मेट्रो सेवाओं में देरी की वजह तकनीकी समस्या है. दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने एक ट्वीट में कहा, ब्लू लाइन अपडेट. द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली के बीच सेवाओं में देरी. अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवा.'

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही में देरी के कारण गुरुवार सुबह यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली, गाजियाबाद के बीच चलने वाली मेट्रो सेवाओं में देरी की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा. कई मेट्रो में काफी देर तक फंसे रहे तो कई लोगों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ा.

Office going people stucked in between. This is 2nd time in less than 30 days. Issues in any other lines? pic.twitter.com/HCp9JR10CR

— Abhay Shukla (@_abhayshukla) April 21, 2022