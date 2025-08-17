इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, पलटवार में बोली BJP- तय हो ऐतिहासिक भूल की जिम्मेदारी

NCERT Partition: एनसीईआरटी द्वारा विभाजन पर नए विशेष मॉड्यूल जारी करने के बाद शनिवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने NCERT की किताब में किए गए दावों का खंडन करते हुए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए साझेदारी करने का आरोप लगाया है. खेड़ा ने ये भी कहा, 'अगर इस पुस्तक में इन सबका जिक्र नहीं है तो इसे आग लगा दीजिए.

इतिहास में सबसे बड़ा खलनायक RSS: खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा, 'सच तो यह है कि विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच मिलीभगत के कारण हुआ. अगर इतिहास में सबसे बड़ा खलनायक कोई है, तो वह RSS है. आने वाली पीढ़ियां जासूसी में उसकी भूमिका को कभी माफ नहीं करेंगी, जो उसने उस समय 25 साल तक जारी रखी और उस जासूसी में मुसलमानों और जिन्ना के साथ मिलीभगत थी.

खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,आडवाणी जी जिन्ना की समाधि पर माथा टेकने और धन्यवाद देने गए थे. तो, जब संस्थाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए? क्या वे इतिहास को मिटा सकते हैं? उन्होंने कहा, "क्या आप 1938, 1940 और 1942 के इतिहास के पन्नों को पढ़ सकते हैं. आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जब सुविधाजनक न हो, तब इतिहास से भाग रही है'.

बीजेपी ने किया पलटवार

बीजेपी ने खेड़ा के इस बयान पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है. पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस की राजनीति में जो गलत कदम उठाए गए, उसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है. लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, हज़ारों लोगों के साथ बलात्कार हुआ. जब हम इसे याद करते हैं, तो कांग्रेस विरोध करती है. जब सुविधाजनक नहीं होता, तब वे इतिहास से भागना चाहते हैं; वरना वे इतिहास में जीते हैं. सवाल यह है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति और सत्ता के लालच की ऐतिहासिक गलती दोहरा रही है. वे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते. जिस तरह से उन्होंने लोगों को बांटा उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए'.

FAQ

सवाल- विवाद की वजह क्या है?

जवाब- बीजेपी देशभर में विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है. एनसीईआरटी ने विभाजन पर कुछ मॉड्यूल तैयार किए हैं. कांग्रेस इससे नाराज होकर बीजेपी पर देश का इतिहास बदलवाने का आरोप लगा रही है.

सवाल- NCERT के विभाजन वाले चैप्टर में क्या-क्या लिखा है, किन बातों पर हुआ विवाद?

जवाब- नए मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए तीन लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया. जिसमें मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का नाम शामिल है. हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए तैयार किए गए इस मॉड्यूल पर कांग्रेस हमलावर है.