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नागालैंड में कुदरत का कहर! भीषण भूस्खलन की चपेट में आए दर्जनों घर, कई लोगों की गई जान और कुछ के फंसे होने की आशंका

नागालैंड में रविवार में कुदरत का कहर देखने को मिला. राज्य के मोन जिले में भारी भूस्खलन के कारण तबाही मची, जिसमें कई लोगों की जान गई है. वहीं, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:28 PM IST
नागालैंड में कुदरत का कहर! भीषण भूस्खलन की चपेट में आए दर्जनों घर, कई लोगों की गई जान और कुछ के फंसे होने की आशंका

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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