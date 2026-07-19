/नागालैंड में कुदरत का कहर! भीषण भूस्खलन की चपेट में आए दर्जनों घर, कई लोगों की गई जान और कुछ के फंसे होने की आशंका

नागालैंड के मोन जिले में रविवार (19 जुलाई) को भारी भूस्खलन हुआ, इसमें कई लोगों की जान गई है. वहीं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण इलाके में अचानक बाढ़ भी आ गई. अधिकारियों ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है. प्रभावितों को लेकर भी नागालैंड सरकार की ओर से कई ऐलान किए गए हैं.
दरअसल, रविवार सुबह हुए इस भूस्खलन में कई लोगों के मारे जाने और कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है. घटना के बाद से ही राहत एवं बचाव कार्य जारी है. बड़े स्तर पर बचाव कर्मचारी लगे हुए हैं. इस भूस्खलन में कई घर बह गए हैं. मलबे में तलाभी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के दबे होने की आशंका है.
पुलिस का कहना है कि भूस्खलन के कारण इलाके में भारी मात्रा में पानी बह रहा रहा है, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं. मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ SDRF की टीमें मौजूद हैं. वहीं, भूस्खलन पर राज्य सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें प्रभावित लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया गया है.
नागालैंड सरकार की ओर से कहा गया कि वह राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाले खराब मौसम के कारण पैदा हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है.
Deeply distressing reports of heavy landslides in Mon. My heartfelt condolences to those who've lost loved ones. The State Govt. is closely monitoring the situation. NSDMA, Dist. Admin, DDMA, SDRF, Police, AR & local community are working on ground for search & rescue operations.
— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) July 19, 2026
नागालैंड के मोन जिले के अलावा मोकोकचुंग जिले के तुली सब-डिविजन और अन्य प्रभावित इलाकों में भी भूस्खलन का गंभीर असर देखने को मिला है. इसमें भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़कें बंद होना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है.
गौरतलब है कि सीएम नेफ्यू रियो ने मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 74,000 रुपये की तुरंत आर्थिक मदद देने की घोषणा की है.
इसके साथ ही सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया है. लोगों से अपील की गई है कि वह नदी के किनारों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है.