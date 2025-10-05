Advertisement
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

IMD Alert: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार सुबह तक उप हिमालयी जिलों में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी. इस खतरे को देखते हुए कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:14 PM IST
Red Alert for Rain: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के मिरिक में जमीन खिसकने से कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है. जिसमें 2 शहरों और टूरिस्ट जगहों, मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाला दुदिया आयरन ब्रिज भी गिर गया है. कुर्सेओंग के पास नेशनल हाईवे 110 पर हुसैन खोला नाम की जगह पर भी तेज बारिश के कारण जमीन खिसकने की खबर है. मौसम विभाग की चेतावनी है कि रविवार(आज)सुबह तक दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी. इस वजह से पूरे इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

IMD ने जारी किया बुलेटिन
मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग के पास वाले जिले अलीपुरद्वार में सोमवार सुबह तक भारी बारिश होती रहेगी. एक और बुलेटिन में IMD ने कहा कि, इन जिलों के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: Weather Update: ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश का अंदेशा, IMD ने जारी किया अलर्ट

और कहां पड़ सकती है मौसम की मार?
निम्न दबाव का क्षेत्र(कम दबाव वाला इलाका)अभी पश्चिम झारखंड और उसके आश-पास के इलाकों जैसे दक्षिण बिहार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, यह इलाका उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बिहार की तरफ बढ़ेगा और शनिवार शाम तक धीरे-धीरे कमजोर होकर सिर्फ एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा. 

यह भी पढ़ें: खतरा बरकरार! इन राज्यों में जा रहे हैं तो संभलकर, IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की खौफनाक चेतावनी

दक्षिण बंगाल में बारिश का हाल
दक्षिण बंगाल अधिकतर हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. वहीं मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया जिलों में सोमवार सुबह तक भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने बताया कि, पिछले 24 घंटों में(शनिवार सुबह 8:30 तक)West Bengal के कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हई है. बांकुरा में सबसे ज्यादा 65.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

IMD Alertdarjeeling bridge collapse

