ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता-सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में रेड

Kolkata news: ईडी का मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट पर आधारित है, जिनमें आईपीसी, आर्म्स एक्ट और इमोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:42 PM IST
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता-सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में रेड

Kolkata ED raid : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कोलकाता जaन टीम ने शुक्रवार सुबह कोलकाता के बिधाननगर और सिलीगुड़ी में 8 जगहों पर छापेमारी करते हुए मानव तस्करी का रैकेट चलाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है. ईडी की यह कार्रवाई एक संगठित मानव तस्करी और देह व्यापार रैकेट के मामले में की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यह गंदा धंधा रैकेट कुछ बार-कम-रेस्टोरेंट्स की आड़ में चलाया जा रहा था. जिन्हें आरोपी जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी, बिष्णु मुंद्रा और अन्य लोग चलाते थे. ये लोग महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेलते थे.

ईडी की रेड

कोलकाता और सिलीगुड़ी में 8 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एजेंसी को छिटपुट विरोध का सामना करना पड़ा. ईडी का मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट पर आधारित है, जिनमें आईपीसी, आर्म्स एक्ट और इमोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

आरोप तो यह भी है कि इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की कमाई होती थी, जिसे आरोपी अपने नियंत्रण वाली कई कंपनियों के जरिए सफेद धन में बदल रहे थे.

देशभर में चल रहे ऐसे रैकेट

पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद ऐसे रैकेट कमोबेश देशभर में चल रहे हैं.  हाल ही में पश्चिमी यूपी और दिल्ली के रास्ते से जुड़े कुछ हाईवे पर होटलों में देह व्यापार का खुलासा हुआ था. ढाबों के अंदर बने चोर रास्तों से एक गुप्त बेडरूम तक पहुंचा जा सकता था, जहां से लड़कियां बरामद हुई थीं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटलों और ढाबों के मालिकों को गिरफ्तार करके लड़कियों को सुरक्षित छुड़ाया था. उस केस में छाता से लेकर कोसीकलां बार्डर तक हाईवे किनारे अधिकांश होटल, ढाबे व गेस्ट हाउस में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का कारोबार चलने की सूचना पर पुलिस ने रेड मारी थी. यहां पर दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य जिलों से आने वाले लोगों को महिलाएं व युवतियां उपलब्ध कराकर संचालक मोटी कमाई कर रहे थे.

