क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला

क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना अपराध है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में मिली सजा रद्द करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के 2017 वाले फैसले के बाद दोषी ठहराया जा सकता है, उससे पहले के मामलों में नहीं. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ केस में यह फैसला दिया था.

यह केस 2005 का है. शख्स पर आरोप लगे थे कि उसने नाबालिग को अगवा कर बलात्कार किया. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से शादी की थी और जब वह 16 साल की थी तब उसने संबंध बनाया था. यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपराध नहीं है और अपराध के समय लागू कानून के तहत यौन संबंध दंडनीय नहीं था.

जस्टिस अनिल कुमार ने निचली अदालत के 2007 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया था जबकि लड़की ने जिरह के दौरान कबूल किया कि वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ घर से गई थी.

मर्जी से शादी, कपल बनकर रहे लेकिन...

लड़की ने दावा किया कि वह उस व्यक्ति के साथ गई और उससे शादी कर ली, जिसके बाद वे एक महीने तक भोपाल में विवाहित कपल के तौर पर रहे.

कोर्ट ने कहा कि इस परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रहा जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता ने पीड़िता को बहकाया या ले गया था. आगे फैसले में कहा गया कि ऐसे में अपीलकर्ता को बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 साल से ज्यादा थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध उनकी शादी के बाद बने थे.

नाबालिग पत्नी पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडिपेंडेंट थॉट केस' में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद-2 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार 15 साल से ज्यादा आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाता था. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि यह संशोधन भविष्य में लागू होगा, न कि पहले के मामलों में.

इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया. हाई कोर्ट के सामने तथ्य यह था कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि उसने शिकायतकर्ता की 16 साल की बेटी को बहकाया. जब लड़की मिली और उसका मेडिकल परीक्षण किया गया तो अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय किए गए.

अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि उन दोनों ने 29 अगस्त 2005 को शादी कर ली थी. उन्होंने निकाहनामा भी पेश किया. हालांकि ट्रायल कोर्ट लड़की के नाबालिग होने के कारण आरोपी को सजा सुना दी थी. (फोटो-AI)