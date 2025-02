शब-ए-बरात: श्रीनगर की ग्रैंड मस्जिद में पुलिस ने लगाया ताला, नहीं पढ़ने दी नमाज, भड़के उमर अब्दुल्ला

Srinagar Grand Mosque: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शब-ए-बरात की रात को होने वाली सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी. इसके साथ ही पुलिस ने मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद भी कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह कानून-व्यवस्था पर भरोसे की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद को बंद करना यह दिखाता है कि प्रशासन को खुद पर और लोगों पर भरोसा नहीं कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रीनगर के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था.

It is very unfortunate that the security establishment has taken the decision to seal the historic Jamia Masjid, Srinagar on one of the holiest nights in the Islamic calendar - #shabebaraat. This decision betrays a lack in confidence in the people & a lack of confidence in the…

