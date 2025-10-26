Viral: '10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी' फेम शादाब जकाती पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?

Shadab Zakati News: शादाब जकाती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. पश्चिमी यूपी में क्रांति के लिए मशहूर शहर मेरठ के एक गुमनाम मोहल्ले से निकली आवाज पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है. इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुके शादाब की मेहनत और सोशल मीडिया की ताकत रंग लाई और वो आम से खास बन गए. '10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी' ने इस शख्स की किस्मत बदल दी. सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले शादाब को भारत से बाहर भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. उनकी 10 रुपये के बिस्किट कितने की है... वाला डायलॉग और वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि रातोंरात वो फेमस हो गए. रैपर बादशाह से लेकर जॉनी लीवर और विदेशी कारोबारी तक शादाब के सेंस ऑफ ह्यूमर और डॉयलोग डिलीवरी के मुरीद हो गए हैं.

दौलत शोहरत चूम रही कदम

जकाती की रील पर हजारों मीम्स बने. सैकड़ों लोगों ने उसकी कॉपी मार-मारकर अलग-अलग तरह के वीडियो बनाए और सोशल मीडिया को धुआं धुआं कर दिया. बंदा दुनियाभर में ऑनलाइन पॉपुलैरिटी के मुकाम छूने लगा. उसके किरदार ने इंटरनेट पर ऐसी गदर काटी कि दुनियाभर के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उन्हें दुबई से लेकर दुनिया घुमाने का न सिर्फ ऑफर दे रहे हैं, बल्कि घुमा भी रहे हैं. उन्हें सोशल मीडिया से काफी फैसा मिल रहा है तो उन पर रईसों के गिफ्ट की बौछार हो रही है.

मौलाना का 'फतवा'

कामयाबी अपने साथ कुछ कंट्रोवर्सी यानी विवाद भी लाती है. जकाती हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर से मिले. उनसे मिलकर शादाब इतने एक्साइटेड हुए कि कॉमेडियन शान में कुछ ऐसा कह बैठे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से मशहूर हुए शादाब जकाती को कट्टरपंथी और मौलाना लोग ऑनलाइन इस्लाम का पाठ सिखा रहे हैं. पहले देखिए जकाती का वह वीडियो जिसपर मौलाना भड़के हुए हैं.

तो सुना आपने अली भाई के साथ मुंबई पहुंचे शादाब ने जॉनी वॉकर की शान में कहा- 'कसम से ऊपरवाला... ऐसे जॉनी भाई को देखता होगा, अलग इंसान है'. इससे नाराज कुछ लोगों ने शादाब को दीन का पाठ पढ़ाते हुए क्या कहा वो भी पढ़ लीजिए.

एक कथित 'मौलाना' ने शादाब के वीडियो से नाराजगी जताते हुए कहा, 'शिर्क की दीमक ईमान को कमजोर कर देती है. ये दीमक जहालत की बुनियाद पर लगती है. कोई शख्स पॉपुलर हो जाए तो अपनी खुशी या गम में कोई ऐसे अल्फाज कह जाए कि जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि उसका जुमला कुफ़्र है. उसे पता होना चाहिए कि क्या अकीदे होने चाहिए. दीन से खेल तमाशा करना. यूं मजाक बनाना कुफ्र है. अल्लाह ताला के लिए जगह का जिक्र करना ऊपर से इस तरह देखता होगा. अल्लाह के लिए एक जगह सीमित करना दायरा ए कुफ्र में आता है. एक्टर के लिए ये कहना कि अल्लाह इस तरह देखता होगा फिर उन्होंने लोगों को सोचने वाला इमेजिन कराया कि ये क्या चीज है. शादाब का जुमला कुफ्र है. कोई ऐसे जुमले बोलता है तो उसे तौबा करना चाहिए. अल्लाह ताला के बारे में, फरिश्तों के बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए कोई हंसी मजाक नहीं करना चाहिए. ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए'.

इस्लाम में शिर्क और कुफ़्र के मायने

शिर्क का शाब्दिक अर्थ पार्टनरशिप यानी 'साझीदार बनाने से लिया जाता है. इसका मतलब है ईश्वर के साथ किसी को साझीदार मानना जो कि इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है. वहीं कुफ़्र का मतलब ईश्वर की सत्ता को न मानना होता है.

