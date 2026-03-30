LIVE: भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पीच देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हुआ और हर गांव में स्कूल बने हैं. लेकिन विपक्ष को इससे दर्द हो रहा है.
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Amit Shah Lok Sabha Speech on Naxalism: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पीच देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हुआ और हर गांव में स्कूल बने हैं. लेकिन विपक्ष को इससे दर्द हो रहा है.
उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्य नक्सलवाद से परेशान थे. वामपंथी विचारधारा को संरक्षण दिया गया, जिससे इतने बरसों तक नक्सलवादी खून बहाते रहे. वर्ष 2014 में देश में राजनीतिक परिवर्तन और नरेंद्र सरकार सरकार सत्ता में आई. हमने साफ कहा कि जो हथियार उठाएगा, वो कीमत चुकाएगा. हमने सरेंडर करने वालों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की.
विपक्ष पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा, 'हमारे देश का आदिवासी समुदाय भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती को अपना आराध्य मानता था. फिर 1947 से 1970 तक ऐसा क्या हो गया कि भोले-भोले आदिवासी बिरसा मुंडा को छोड़कर माओ को अपना सबकुछ मानने लगे. सच बात ये है कि वामपंथियों ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जंगलों में रहने वाले गरीब और भोले-भाले आदिवासियों को अपना मोहरा बनाया. उन्होंने उनके हाथों में हथियार थमा और वे अपने ही देशवासियों का खून बहाने लगे.'
Speaking in the Lok Sabha on India’s Decisive Fight Against Naxalism, under the Leadership of PM Shri @narendramodi Ji. https://t.co/nlr3ksjBfI
— Amit Shah (@AmitShah) March 30, 2026
गृहमंत्री ने कहा, 'कई लोग कहते हैं कि गरीबी की वजह से देश में नक्सलवाद शुरू हुआ. इसके लिए भेदभाव की झूठी कहानियां गढ़ी गईं. आदिवासियों को अपने ही देश और शासन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भड़काया गया. जबकि सच्चाई ये है कि नक्सलवाद की वजह से आदिवासी इलाकों में विकास नहीं हो पाया और वहां के लोग लंबे वक्त तक गरीबी भोगने को मजबूर रहे.'
नक्सलवाद के ढांचे को एक्सपोज करते हुए गृह मंत्री बोले, 'पहले कुछ लोग अवैध शासन चलाते थे. जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उन्हें फर्जी अदालतें लगाकर सबके सामने मार देते थे. लोगों में भय भरा रहता था. नक्सलियों के डर से कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता था. इसका दंश देश को लंबे वक्त झेलना पड़ा और हमारे लाखों आदिवासी भाई-बहन विकास की दौड़ में पिछड़ गए.'
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