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Hindi NewsदेशLIVE: भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह

LIVE: भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पीच देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हुआ और हर गांव में स्कूल बने हैं. लेकिन विपक्ष को इससे दर्द हो रहा है.   

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:41 PM IST
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LIVE: भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह

Amit Shah Lok Sabha Speech on Naxalism: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पीच देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हुआ और हर गांव में स्कूल बने हैं. लेकिन विपक्ष को इससे दर्द हो रहा है. 

वामपंथी विचारधारा को संरक्षण दिया गया- अमित शाह

उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्य नक्सलवाद से परेशान थे. वामपंथी विचारधारा को संरक्षण दिया गया, जिससे इतने बरसों तक नक्सलवादी खून बहाते रहे. वर्ष 2014 में देश में राजनीतिक परिवर्तन और नरेंद्र सरकार सरकार सत्ता में आई. हमने साफ कहा कि जो हथियार उठाएगा, वो कीमत चुकाएगा. हमने सरेंडर करने वालों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की. 

'भोले-भाले आदिवासियों के हाथों में हथियार थमा दिए गए'

विपक्ष पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा, 'हमारे देश का आदिवासी समुदाय भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती को अपना आराध्य मानता था. फिर 1947 से 1970 तक ऐसा क्या हो गया कि भोले-भोले आदिवासी बिरसा मुंडा को छोड़कर माओ को अपना सबकुछ मानने लगे. सच बात ये है कि वामपंथियों ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जंगलों में रहने वाले गरीब और भोले-भाले आदिवासियों को अपना मोहरा बनाया. उन्होंने उनके हाथों में हथियार थमा और वे अपने ही देशवासियों का खून बहाने लगे.'

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'नक्सलवाद की वजह से विकास नहीं हो पाया'

गृहमंत्री ने कहा, 'कई लोग कहते हैं कि गरीबी की वजह से देश में नक्सलवाद शुरू हुआ. इसके लिए भेदभाव की झूठी कहानियां गढ़ी गईं. आदिवासियों को अपने ही देश और शासन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भड़काया गया. जबकि सच्चाई ये है कि नक्सलवाद की वजह से आदिवासी इलाकों में विकास नहीं हो पाया और वहां के लोग लंबे वक्त तक गरीबी भोगने को मजबूर रहे.' 

'फर्जी अदालतें लगाकर लोगों को मार देते थे' 

नक्सलवाद के ढांचे को एक्सपोज करते हुए गृह मंत्री बोले, 'पहले कुछ लोग अवैध शासन चलाते थे. जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उन्हें फर्जी अदालतें लगाकर सबके सामने मार देते थे. लोगों में भय भरा रहता था. नक्सलियों के डर से कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता था. इसका दंश देश को लंबे वक्त झेलना पड़ा और हमारे लाखों आदिवासी भाई-बहन विकास की दौड़ में पिछड़ गए.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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