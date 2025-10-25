भारत की वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़ों को भी क्यों डर नहीं लगता?

Disclaimer: कोई माने या ना माने रुहानी ताकत, आसमानी साया, अदृश्य आत्माएं, जिन्न और प्रेत ऐसी रहस्यमयी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं. वहीं कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहां जाते ही सब ठीक हो जाता है. ज़ी न्यूज जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ऐसी मान्यताओं का समर्थन नहीं करता और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है.
Scorpions: क्या आपको मालूम है कि देश में एक ऐसी जगह भी है जहां 'जहरीले' और 'जानलेवा' बिच्छू एकदम शांत 'साधू' जैसे बनकर घूमते हैं. वो बे'जहर' होकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. हमारी ये रिपोर्ट जो है वो किसी को भी झकझोरने के लिए काफी है. यहां एक सवाल ये भी है कि क्या किसी की दुआओं, हाथों के स्पर्श और इबादत में इतनी ताकत है जो विषैले जहरीले जानवरों को भी शांत और बेअसर कर दे? इसका जवाब भी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा.
माना जाता है कि देश में एक ऐसी जगह भी है, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू ब्लैक स्कॉर्पियन एक पूरे परिसर में आकर बेजहर हो जाते हैं. जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के काटने से 48 घंटे तक हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है, उसे यहां पर छोटे बच्चे हाथ में लेकर खेलते हैं, कहा ये भी जाता है कि इस मजार में बिच्छू डंक मारना भूल जाता है.
ये जगह उत्तर भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में है. वहां एक विश्व प्रसिद्ध मजार है. बाबा हजरत हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत हुसैन की दरगाह पर गुरुवार और शुक्रवार को भीड़ रहती है. यहां ज़ी न्यूज़ के कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ उसे दुनिया ने टीवी पर अपनी आंखों से भी देखा. उस रिकॉर्डिंग की बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला ब्लैक स्कॉरपियन यानी काले बिच्छू लोगों की हथेलियों पर चल रहे थे. वो बिच्छू जिसके काटने से दो दिन तक आदमी को होश नहीं आता, वो खतरनाक लाल बिच्छू भी वहीं मौजूद था लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था था. किसी एक बड़े बुजुर्ग या किसी सिद्धि वाले शख्स के हाथों में ये बिच्छू होता तो, तो शायद इतनी हैरत नहीं होती. लेकिन यहां तो छोटे-छोटे बच्चे तक बिना डरे बिच्छूओं के साथ खेलते दिखाई दिए.
850 साल पुराना इतिहास!
दरगाह के खादिम बताते हैं कि इतिहास 850 साल पुराना है. पहले इस इलाके का नाम तहसील अजीजपुर था, फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां का नाम अमरोहा हो गया और इस दरगाह में ऐसे चमत्कार होने लगे. रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए हमने विलायत शाह के साथ ईरान से आए उनके सेवक निजामुद्दीन और क्यामुद्दीन के परिवार की चौदहवीं पीढ़ी के और इस वक्त यहां के खादिम मंजूर आलम से बात की.
खबरदार ये गलती मत कर देना!
अमरोहा दरगाह के खादिम मंजूर आलम ने हमारे रिपोर्टर के हाथ में काला बिच्छू रख दिया. हाथ पर बिच्छू रेंगता देख हमें भी डर था, लेकिन खादिम के चेहरे पर पूरा इत्मिनान दिखा. खादिम ने बताया कि प्रेत बाधा या दूसरी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहां पर बिच्छू छोड़े जाने की परंपरा है. ये बिच्छू एक तय मियाद के लिए ही यहां रखे जाते हैं. उससे ज्यादा देर रखा, तो वो काट भी सकते हैं. दरगाह और बिच्छुओं से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात है ये है कि यहां जो बिच्छू रखे जाते हैं, वो पचास बीजक यानी दरगाह के 50 बीघे के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आते ही डंक मारना शुरू कर देते हैं.
खादिम ने हमें वो पूरा इलाका दिखाया, जहां तक बिच्छू डंक नहीं मारते है, यहां लोग इतने सारे लोग अपनी मन्नतो के साथ बिच्छू छोड़ जाते हैं, कि इनकी कोई गिनती नहीं. कुछ लोग यहां से बिच्छू ले भी जाते हैं, फिर भी यहां इतने बिच्छू है, कि भीड़ की वजह से बहुत से बिच्छुओं को पकड़कर अंदर रख दिया गया था, ताकि लोग डरे नहीं. आखिर डंक मारे या ना मारे, बिच्छुओं को देखकर भला डर किसे नहीं लगेगा.
