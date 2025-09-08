DNA: पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज, इसबार X ने दिखाया आईना
DNA Analysis: 1965 में हुए हिंदुस्तान-पाकिस्तान युद्ध को लेकर शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा. 384 शब्दों में लिखे लेख का जो सारांश है वो ये है कि 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:33 PM IST
DNA Analysis: एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी झूठ को बार-बार बोलने से सच नहीं बदल जाता. मगर इतनी सीधी और सरल बात पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती. ख़ासकर भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर मनगढंत कहानी सुनाने में पाकिस्तानियों को विशेषज्ञता हासिल है. वे बार-बार असत्य बोलते हैं. पकड़े जाते है. बेइज्जत होते हैं और फिर से वही झूठ बोलने लगते हैं. अब इस बार एक ऐसे ही ऐतिहासिक झूठ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती हुई है. और इस बेइज्जती की कहानी हम आपको आज के दिन बता रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने पूरे हुए हैं.

मित्रों, हुआ ये कि 1965 में हुए हिंदुस्तान-पाकिस्तान युद्ध को लेकर शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा. 384 शब्दों में लिखे लेख का जो सारांश है वो ये है कि 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है. साठ साल पहले 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जनता के साथ, भारत के हमले को नाकाम किया और साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र है, जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है. 1965 की वह अटूट भावना आज भी जीवित है.

शहबाज शरीफ: 1965 हिंदुस्तान-पाकिस्तान जंग

साधारण शब्दों में कहें तो शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया है कि 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया. शहबाज शरीफ का ये दावा पूरी तरह झूठ है. मनगढ़ंत है, क्योंकि 1965 में भारत नहीं पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की थी. तब भारतीय सेना चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध से उबर नहीं पाई थी. पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री पूरी तरह स्थिर नहीं हुए थे. और भी कई मोर्चे पर भारत घिरा हुआ था. कुल मिलाकर तब भारत खुद अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था.

पाकिस्तान-अमेरिका: अवसरवादी गठबंधन

जबकि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अवसरवादी गठबंधन बन चुका था. उसे आधुनिक टैंक मिले थे. फाइटर जेट मिले थे और उसी से उसने हमला भी किया था. यही वजह है कि शहबाज शरीफ के दावों के कुछ ही मिनटों के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑटोमोड में एक जवाब आया. जिसका निचोड़ ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटजिक और पॉलिटिकल हार थी. पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति को भारत ने विफल किया और पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा था.

शहबाज शरीफ की 1965 के युद्ध से जुड़ी मनगढंत कहानी

तथ्य और सत्य से भरा ये जवाब सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए नहीं है. ये उन तमाम पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है, जो अक्सर ये अफवाह फैलाते हैं कि 1965 के युद्ध मे पाकिस्तान की जीत हुई थी. इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि 1965 के युद्ध से जुड़ी मनगढंत कहानी सुनाने की शुरुआत तब के पाकिस्तानी तानाशाह और कश्मीर में घुसपैठिया भेजने का आदेश देने वाले अयूब खान ने की थी. फिर उसे तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगे बढ़ाया. जबकि सच ये है कि तब पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोह भड़काने के लिए घुसपैठियों को भेजा था. इसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन ग्रैंड-स्लैम शुरू किया था.

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला पूर्ण-युद्ध

ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला पूर्ण-युद्ध था, जिसमें जिसमें थल, जल और वायु – तीनों सेनाएं पूरी तरह उतरी थीं. इसे एशिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध भी कहा जाता है. 1965 में पहली बार भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट रोल में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के एयरबेस और ठिकानों पर सीधी कार्रवाई की. तब भारतीय सेना सियालकोट और लाहौर के पास कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच गई थी. इसके बाद पहली बार अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की दखल के बाद सीजफायर हुआ. ताशकंद समझौता हुआ और भारतीय सेना सियालकोट और लाहौर के जीते हुए इलाकों को छोड़कर वापस लौटी थी. सच्चाई यही है कि अगर ताशकंद समझौता नहीं हुआ होता तो 1965 में ही पाकिस्तान का मानचित्र बदल गया रहता. भारतीय सीमा का विस्तार हो गया रहता. मगर ये बात 1971 के युद्ध के बाद भी पाकिस्तानी नेताओं को समझ में नहीं आई. जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं ने 1971 के उस युद्ध को भी पाकिस्तान की नैतिक जीत बताई थी, जिसमें उनके 90 हजार सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था. और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

