शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर के पिता बोले- मैं 2012 तक BSP से जुड़ा था, अब...

नई दिल्ली: शाहीन बाग में एक फरवरी को खुलेआम फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर के पिता गाजे सिंह का बयान सामने आया है. दरअसल क्राइम ब्रांच ने कपिल के फोन से कुछ तस्वीरें बरामद की थीं जिसमें कपिल को आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ देखा गया था. अब इस पर कपिल के पिता गाजे सिंह ने कहा है, 'मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य आम आदमी पार्टी से संबंधित नहीं है. मैं 2012 तक बीएसपी में था और मैंने 2012 में राजनीति छोड़ दी थी.'

बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि मुद्दा साफ है, आज AAP बेनकाब हुई है. AAP के जिस सदस्य ने पिछले साल पार्टी ज्वाइन की, उसने शाहीन बाग में तनाव बढ़ाने के लिए गोली चलाई. यह उनकी साजिश है.

गौरतलब है कि दिल्ली के शाहीन बाग फायरिंग मामले में पुलिस की पूछताछ में पता चला था कि फायरिंग करने वाला शख्स कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है. कपिल के पिता गाजे सिंह भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं. कपिल ने बताया था कि उसने और उसके पिता ने 2019 के शुरुआती महीने में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी. कपिल गुर्जर के इस बयान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम अदालत में भी बता चुकी है.

Gaje Singh,father of Kapil Gujjar(man who opened fired in Shaheen Bagh on Feb 1) on Crime Branch found pics on Kapil's phone where Kapil can be seen with AAP leaders:Neither me nor any member of my family has anything to do with AAP.I was in BSP till 2012. I left politics in 2012 pic.twitter.com/d9usJIyoTa

— ANI (@ANI) February 5, 2020