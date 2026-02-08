Advertisement
trendingNow13102676
Hindi NewsदेशPunjab News: पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, इलाके में मचा हड़कंप

Punjab News: पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, इलाके में मचा हड़कंप

Punjab Shahi Imam Attack News: पंजाब में शाही इमाम पर आज ईंट-पत्थरों से अचानक हमला कर दिया है. लुधियाना जामा मस्जिद परिसर के पास हुए हमले में इमाम को थप्पड़ मारने के भी आरोप हैं. वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punjab News: पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, इलाके में मचा हड़कंप

Shahi Imam of Punjab attacked in Ludhiana: पंजाब के 'शाही' इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी पर लुधियाना में अटैक हुआ है. यह अटैक फील्ड गंज एरिया में जामा मस्जिद के पास हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

ईंट पत्थरों से तीन आरोपियों ने किया अटैक

पुलिस के मुताबिक, रविवार को लुधियाना जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी, मस्जिद कमेटी के मैनेजर मुजाहिद और सहयोगी शाह नवाज पर हमला किया गया. आरोपियों ने तीनों पर ईंट-पत्थरों से हमला किया. एक आरोपी ने शाही इमाम को थप्पड़ भी मारा. इस हमले का आरोप उबैद उर रहमान, उसके बेटे आतीक उर रहमान और मोहम्मद अहमद पर है. तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मस्जिद में मौजूद दुकानों को लेकर विवाद

पुलिस के अनुसार, मस्जिद परिसर में कई दुकानें हैं, जिन्हें लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. इसी बीच मस्जिद के पूरे परिसर का रिनोवेशन शुरू हो गया. शाही इमाम अपने साथियों के खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं. इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी. 

वारदात के बाद आरोपी हुए फरार

आज रविवार को शाही इमाम अपने साथियों के साथ रिनोवेशन का कामकाज देखने मस्जिद गए थे. तभी उन पर यह हमला हो गया. बाद में इस वारदात का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें आरोपी अटैक करते दिख रहे हैं. इसके बाद पुलिस पर मामले की जांच का दबाव और बढ़ गया. फिलहाल आरोप फरार हैं. जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. 

35 मिनट का वो खौफ, जब गले पर चाकू रखकर 10 बदमाशों ने स्पा कर्मी से की दरिंदगी; केरल गैंगरेप केस में आपबीती बताते हुए रो पड़ी पीड़िता 

कौन हैं पंजाब के शाही इमाम?

मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी पंजाब के शाही इमाम हैं और जमात मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. वे विभिन्न मुद्दों पर अक्सर सक्रिय रहे हैं. उन्होंने पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमले को भारत और इस्लाम दोनों के खिलाफ बताया था. उन्हें मामूली चोट लगी, जिसका इलाज किया जा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Punjab news in hindi

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान