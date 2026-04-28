प्यार, वीडियो और धमकी का खेल? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! 10 से ज्यादा लड़कियों को बनाया निशाना

अमरावती के बाद अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सेक्स स्कैंडल की हैरान करने वाली खबर आई है. शाहिद समीर पर आरोप लगा है कि उसने 10 से ज्यादा लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनको ब्लैकमेल किया.
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Kolhapur Maharashtra: महाराष्ट्र में अमरावती के बाद अब कोल्हापुर में सेक्स स्कैंडल की घटना ने सभी को हिला दिया है. यहां शाहिद नाम के युवक पर 10 से ज्यादा युवतियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है. आरोप है कि शाहिद लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनका यौन उत्पीड़न करता था और वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल भी करता था. खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट गया और घटना के विरोध में पुलाची शिरोली गांव में 'बंद' (शटडाउन) रखा गया; इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है.
घटना कोल्हापुर जिले की हातकणंगले तालुका की बताई जा रही है. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान शाहिद समीर सनादी (22) के तौर पर हुई है. शाहिद पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए 18 से 22 साल की युवतियों से जान-पहचान बढ़ाई. इसके बाद, उसने उन्हें प्यार के जाल में फंसाया. इसके बाद वो लॉज में ले गया और चुपके से उनके अश्लील वीडियो भी बना लिए. यह बात सामने आई है कि इन वीडियो का इस्तेमाल करके, उसने युवतियों को बदनाम करने की धमकी देकर बार-बार उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया.
इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब 20 साल की एक पीड़िता ने राजारामपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही हातकणंगले पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने आरोपी को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. हिंदुत्ववादी समूहों का दावा है कि सनादी ने लगभग 10 युवतियों को इसी तरह निशाना बनाया, जिनमें से अधिकांश की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच थी. शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और बजरंग दल जैसे संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ विस्तृत जांच और कड़ी सजा की मांग की.
स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्नासाहेब जाधव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली. अधिकारियों ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि शिरोली, हुपारी और हाटकनंगले की अन्य महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं या नहीं. इसके लिए पुलिस ने अन्य पीड़ितों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
कोल्हापुर का मामला अमरावती में मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिस पर कम से कम 180 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और 350 से अधिक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप है.
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