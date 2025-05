'कांग्रेस की राम-राम करके ही छोड़ेंगे...', नीति आयोग मीटिंग पर कमेंट कर बुरा फंसे कांग्रेस नेता, BJP का पलटवार

Shahnawaz Hussain on Jairam Ramesh: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने जय राम रमेश के नीति आयोग को अयोग्य बताने वाले बयान पर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ विवाद बढ़ाएंगी और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगी. हुसैन ने कहा,'यह देश के विकास के लिए ‘टीम इंडिया’ की बैठक है. जयराम रमेश इसमें भी कमी निकाल रहे हैं.' हुसैन ने तंज कसते हुए कहा,'जयराम रमेश कांग्रेस की राम राम करके ही छोड़ेंगे.'

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीति आयोग की मीटिंग को 'एक और दिखावा और ध्यान भटकाने की कवायद' करार दिया था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे और ‘विकसित भारत’ मिशन पर भी सवाल उठाए. कांग्रेस नेता लिख,'आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है. कहा गया है कि इसमें तथाकथित ‘विकसित भारत’ लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.'

जयराम रमेश का ये बयान तब आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता की. इस मीटिंग का विषय ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047’ था.

VIDEO | On LS LoP Rahul Gandhi's 3 questions to EAM S Jaishankar, BJP leader Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) says, "LoP Rahul Gandhi is forgetting that he is the leader of the Opposition of the country. His statements are like that of Pakistan's. He is deliberately crossing the… pic.twitter.com/miHZyiaqj0

