BJP नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित, AIIMS में हुए भर्ती

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) कोरोना वायरस (coronavirus positive) से संक्रमित हो गए. उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद वह एम्‍स में भर्ती हो गए. बीजेपी लीडर ने इस बात की जानकारी खुद ही अपने सोशल अकाउंट पर दी. शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर लिखा, "मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया था, जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. आज मैंने अपना टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव आया. पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं."

I had come in contact with few people who tested positive for Covid 19.

I got myself tested today & my report has come positive.

Request all who came in contact with me in last few days, kindly get yourself tested according to Govt guidelines.

— Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) October 21, 2020