60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से ही 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब

Shahrukh Khan 60th Birthday: बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान 2 नवंबर 2025 को 60 साल के हो चुके हैं, इस मौके पर फैंस उनके दीदार को बेताब दिखे.
Fans gathered outside Mannat: शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर उनके फैंस की दीवानगी आधी रात से ही देखी जा सकती है. मुंबई के बांद्र में उनके घर 'मन्नत' के बाहर आधी रात से ही फैंस की भीड़ जमा हो गई. सभी अपने पसंदीदा स्टार को विश करने पहुंचे, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी मुस्तैद दिख रही है. सभी की चाहत है कि जन्मदिन के मौके पर इस सुपरस्टार का दीदार हो जाए.
दुबई से भी आया फैंस का ग्रुप
शाहरुख के फैंस दूर-दूर से उन्हें बधाई देने पहुंचे, लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर्स देखे जा सकते हैं, हर किसी की जुबान पर बॉलीवुड के बादशाह का नाम सुना जा सकता है. एक फैंस ने कहा, "हम लोग दुबई से आए हैं, हम एसआरके यूनिवर्स से हैं, हमें अपने किंग खान से काफी प्यार है, हम उन्हें 'हैप्पी बर्थडे टू यू' कहना चाहते हैं. हमलोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं. हमारी जिंदगी में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया."
शाहरुख पर बरस रहा प्यार
इस मौके पर एक फैन ने शाहरूख की मूवी के डायलॉग को दोहराया. उन्होंने कहा, "मैं शाहरुख को एक डायलॉग डेडिकेट करना चाहूंगा 'वीरा जारा' मूवी का, उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक लड़का है, जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है. वी लव यू शाहरुख."
फीमेल फैन ने बयां की अपने जज्बात
शाहरुख की फैन प्रीति ने कहा, "हम यूएई से सिर्फ एसआरके का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, हम शाहरुख से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं." उन्होंने सुपरस्टार की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और उनकी खुशी के लिए शुभकानाएं दीं.
बर्थडे बॉय का इंतजार
पश्चिम बंगाल से आए फैन प्रिंस सिंह ने कहा, "मैं कोलकाता से हूं, मेरा टीम एसआरके वॉरियर्स है. हम 33 घंटे के सफर के बाद यहां पहुंचे हैं. हमें उम्मीद है कि एसआरके सर आज नहीं तो कल यहां आएंगे और हम उन्हें देख पाएंगे. पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम यहां पहुंच गए."
(इनपुट-एएनआई)