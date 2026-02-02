वो जिंदा नहीं बचेगा... लॉरेंस बिश्नोई के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी

Advertisement
Hindi Newsदेशवो जिंदा नहीं बचेगा... लॉरेंस बिश्नोई के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमले में पाकिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी एक बार फिर बच गया. गैंग ने पुर्तगाल में हमले का दावा करते हुए अगली बार फिर बड़ा हमला करके शहजाद भट्टी को मारने की धमकी दी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:08 PM IST
Shahzad Bhatti: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहा पाकिस्तानी गैंगस्टर और घोषित आतंकी शहजाद भट्टी एक बार फिर हमले में बच गया है. सूत्रों का कहना है कि 1 फरवरी को बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर हमला करने का दावा किया था, हालांकि इस हमले में भी भट्टी की जान बच गई. इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, हमले के बाद भट्टी के कुछ ऑडियो सामने आए हैं, जिनमें वह किसी से बातचीत करते हुए यह कहते सुना जा सकता है कि उसके साथ गलत हुआ है. बताया जा रहा है कि हमले के समय शहजाद भट्टी पुर्तगाल में ‘बाजवा’ नाम के एक व्यक्ति के फार्महाउस में रह रहा था. उस फार्महाउस की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनकी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं.

पहले भी भट्टी को मारने की कोशिश कर चुका है लॉरेंस गैंग

बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब भट्टी पर हमला हुआ हो. इससे पहले 22 जुलाई 2025 को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस पर हमला करने का दावा किया था. उस समय भट्टी ब्राजील के तंगुआ (Tangua) शहर के एक होटल में ठहरा हुआ था. उस हमले में भी वह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा था. अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक नया ऐलान किया गया है कि अगला हमला अब तक का सबसे बड़ा होगा और उसमें शहजाद भट्टी जिंदा नहीं बचेगा. गैंग ने भट्टी को देश का दुश्मन बताते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर संजय राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग

गौरतलब है कि एक समय लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की दोस्ती की खबरें भी सामने आती रही थीं. हालांकि हाल के दिनों में भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी. इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने भट्टी का धन्यवाद करते हुए दावा किया था कि हत्या के बाद देश से बाहर भागने में भट्टी ने उसकी मदद की थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Shahzad BhattiLawrence Bishnoi Gang

