Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई चाल? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?

Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?

चीन (China) एक बार फिर से नापाक हरकतों पर उतर आया है. दूसरों की जमीनें हड़पनें के लिए हमेशा बेकरार रहने वाला 'ड्रैगन' अक्सर चुपके पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर यानी PoK की शक्सगाम घाटी में अवैध निर्माण करने की कोशिश करता आया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:53 PM IST
Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?

Shaksgam Valley Importance: चीन (China) एक बार फिर से नापाक हरकतों पर उतर आया है. दूसरों की जमीनें हड़पनें के लिए हमेशा बेकरार रहने वाला 'ड्रैगन' अक्सर चुपके पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर यानी PoK की शक्सगाम घाटी में अवैध निर्माण करने की कोशिश करता आया है. इन हरकतों पर भारत ने हमेशा कड़ा विरोध जताते हुए इले इलाके की पुरानी स्थिति को बदलने की अवैध कोशिश करार दिया. नई दिल्ली  का रुख इसे लेकर एकदम साफ रहा है.  भारत ने कई बार बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को फटकार लगाते हुए शक्सगाम घाटी में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चीन के सामने कड़ा विरोध जताते हुए उसे दो टूक चुनौती दी है. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के इरादे जता दिये हैं. आइए जानते हैं कि शक्सगाम घाटी कहां हैं, जिस पर चीन नजर गड़ाए बैठा है.

शक्सगाम घाटी पर भारत का रुख

भारत शक्सगाम घाटी को हमेशा से अपना हिस्सा मानता आया है. भारत ने कभी  भी1963 में हुए तथाकथित चीन-पाकिस्तान समझौते को स्वीकार नहीं किया है. आजाद भारत की पहली सरकार से लेकर आज की मोदी सरकार तक सरकार ने उस घाटी को अपना हिस्सा मानते हुए कदम उठाए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान ने एक डील यानी समझौते के तहत अवैध रूप से इस पूरे इलाके को चीन को सौंपने की कोशिशें की है. अभी 2024 में भी शक्सगाम घाटी में चीन की नापाक हरकत का खुलासा उस समय की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है. चीन वहां कंक्रीट की पक्की सड़क बनाने की लक्ष्य दशकों पहले से पाल रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कई सालों से पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि कैसे एक समझौते के जरिए पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलाके को चीन को सौंपने की कोशिश की थी. भारत ने चीन के ऐसे दुस्साहसों का हर घड़ी विरोध किया है. दरअसल, इस बीच शक्सगाम घाटी में चीन की नापाक हरकत का खुलासा वहां की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है. चीन वहां कंक्रीट की पक्की सड़क बना रहा है.

घाटी को जानिए

जान लें कि शक्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में है. भारत समय-समय पर PoK को वापस लेने की आवाज उठाता रहा है. शक्सगाम घाटी स्ट्रैटेटिक तौर पर भी काफी अहम है. यह चीन से जुड़ा इलाका है. चीन यहां निर्माण करता आया है, इस पर भी भारत ने आपत्ति दर्ज कराई थी.

गलवान घाटी के संघर्ष के बाद चीन ने कई बार एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिविधियां चलाकर भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की है. भारत और चीन करीब 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं. भारत इससे पहले बॉर्डर के नजदीक चीन में कंस्ट्ररक्शन निर्माण कार्यों पर शिकायत दर्ज करा चुका है.

इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के काराकोरम क्षेत्र में बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता इस क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक और कानूनी दावों का उल्लंघन करता है. पीओके में काराकोरम क्षेत्र 590 किलोमीटर से ज्यादा तक में फैला है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Shaksgam Valley

