वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जिन बच्चों ने पहली बार विद्यालय का द्वार पार किया था, आज उनमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक है तो कोई सफल उद्यमी; लेकिन इन सबकी साझा पहचान यह है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और शाला प्रवेशोत्सव-कन्या केलवणी रथयात्रा जैसे प्रयासों ने उन्हें शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया.