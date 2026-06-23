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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत बनी ‘प्रगति का प्रवेशोत्सव’, लाखों छात्र-छात्राओं की बदली तकदीर

किसी भी विचार की वास्तविक शक्ति उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके परिणामों में दिखाई देती है. पिछले 23 सालों में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवणी रथयात्रा ने भी अपनी सार्थकता इसी कसौटी पर सिद्ध की है. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जिसने लाखों बच्चों का भविष्य बनाया है.

Written ByZee News DeskEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jun 23, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:17 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत बनी ‘प्रगति का प्रवेशोत्सव’, लाखों छात्र-छात्राओं की बदली तकदीर
Image Credit: wetransfer

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