'कोहली को बहुत बधाई...,' सेमीफाइनल में भारत की जीत पर शमा ने रोहित का भी लिया नाम, पहले कहा था 'मोटा'

Shama Mohamed: भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया. अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. भारत की इस जीत पर दुनियाभर से लोग भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई दे रहे हैं. इसी के साथ बीते दिनों रोहित शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणी दर्ज करने वाली कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी रिएक्ट किया है.

इंडियन टीम को दी बधाई

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने मंगलावर 4 मार्च 2205 को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की और विराट कोहली की पारी के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई दी. कोहली की 84 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया.

Congratulations to #TeamIndia for their spectacular victory against Australia in the semifinals of the Champions Trophy 2025. A big shout out to @imVkohli for scoring 84 and to be the first player to score 1000 runs in ICC knock out tournaments !

