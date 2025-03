शंभू-खनौरी बॉर्डर खाली... एक्शन में पंजाब पुलिस, हिरासत में लिए गए डल्लेवाल-पंधेर समेत 700 किसान

Khanauri border farmers: पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू और खनौरी बॉर्डर को 13 महीने बाद पूरी तरह खाली करा लिया गया है. किसानों के लंबे धरने के बाद पुलिस ने बुधवार को सख्त कार्रवाई करते हुए टेंट हटवा दिए और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया. पुलिस ने बुलडोजर की मदद से धरना स्थल को हटाया और क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर दिया. इस दौरान किसान मजदूर मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को मोहाली में गिरफ्तार कर लिया गया.

700 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया

असल में पुलिस की इस कार्रवाई में खनौरी सीमा से लगभग 700 किसानों को हिरासत में लिया गया जबकि शंभू सीमा पर भी 300 से अधिक किसानों की मौजूदगी दर्ज की गई जिन्हें जल्द ही हिरासत में लिया जा सकता है. पुलिस द्वारा धरना स्थल पर लगाए गए अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया. इसके अलावा, किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के बाद संगरूर और पटियाला जिलों समेत पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं.

डीआईजी बोले- किसी को बंधक नहीं बनाया गया

पंजाब पुलिस के डीआईजी हरमिंदर सिंह गिल ने बताया कि अब तक 40 से 50 किसानों ने आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान गिरफ्तारी की मांग करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा जबकि जो किसान छोड़ने की अपील करेगा उसे छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी को बंधक नहीं बनाया है और केवल अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को तोड़ा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ घंटों में शंभू बॉर्डर को पूरी तरह खाली करा लिया जाएगा.

हरियाणा पुलिस ने भी हटाए बैरिकेड्स

पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान, हरियाणा पुलिस भी अपने बैरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया में लगी रही. जैसे ही हरियाणा पुलिस ने अपनी ओर से बैरिकेड्स हटाए, शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और यातायात के लिए रास्ता खोल दिया गया. पुलिस और प्रशासन की यह संयुक्त कार्रवाई लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

