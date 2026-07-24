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'धिक्कार है ऐसे लोगों पर', अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़के वांगचुक, बोले- क्या मुझे ईमानदारी साबित करने की जरूरत

Sonam Wangchuk Latest Video Message: केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अपना अनशन टूटने पर उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक शुक्रवार को भावुक नजर आए. उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे आलोचकों को तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अपनी निष्ठा साबित करने के लिए क्या अब उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:15 AM IST
'धिक्कार है ऐसे लोगों पर', अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़के वांगचुक, बोले- क्या मुझे ईमानदारी साबित करने की जरूरत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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