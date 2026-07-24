'धिक्कार है ऐसे लोगों पर', अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़के वांगचुक, बोले- क्या मुझे ईमानदारी साबित करने की जरूरत

Sonam Wangchuk on Hunger Strike Break: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात वीडियो मैसेज जारी कर अपना अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर धिक्कार है, जो उनकी निष्ठा पर शक जता रहे हैं. वे उन पर सरकार के साथ डील करने का आरोप लगा रहे हैं. अगर डील ही करनी होती तो लद्दाख के एसी रूम में बैठकर भी की जा सकती थी. इस तरह दिल्ली की तेज गर्मी में 26 दिन अनशन करने की क्या जरूरत थी. उन्होंने आगे कहा कि क्या मुझे अब भी अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है.
अपने वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक ने कहा, 'यह वीडियो मैं थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं. अपने भाइयों और बहनों के लिए 26 दिनों तक भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरा 11 किलो वजन हो चुका है. मेरे मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर गंभीर नुकसान पहुंचा है. वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तेज धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था.'
भावुक दिख रहे वांगचुक ने आगे कहा, 'मैंने अनशन क्यों तोड़ा, किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा. क्या डील हुई, क्या सौदा हुआ. क्या अब मुझे इसका जवाब देना होगा. मैं अब कल से लिक्विड फूड ले रहा हूं तो शरीर में थोड़ी जान आई है. लेकिन दुर्भाग्य से अपनी वो ताकत मुझे अपनी सफाई देने में देनी पड़ी रही है. सुबह से कई लोग मुझे फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर कई सवाल उठ रहे हैं. आपने मत्रियों से अनशन क्यों तुड़वाया. क्या डील हुआ है, क्या सौदा हुआ है.'
सवाल उठाने वालों पर उंगली उठाते हुए वांगचुक ने कहा, 'अगर मुझे सौदा करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना होगा. अगर मुझे डील करनी होती तो क्या मैं आलीशान एसी कमरे में बैठकर नहीं कर सकता है. क्या इसके लिए मुझे दिल्ली की तपती गर्मी में जलना पड़ता. धिक्कार है ऐसे देश पर, जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं.'
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
सोनम वांगचुक से पहले उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भी आलोचकों पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि लोगों को याद रखना चाहिए कि वांगचुक ने इस आंदोलन के लिए निजी तौर पर कितनी बड़ी कीमत चुकाई है. उन्होंने आराम के बजाय त्याग को चुना. हम कम से कम एक दिन तो उनके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं. 26 दिनों तक खुद से बड़े किसी उद्देश्य के लिए भूखे रहने के मायने समझने चाहिए.'