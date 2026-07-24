'धिक्कार है ऐसे लोगों पर', अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़के वांगचुक, बोले- क्या मुझे ईमानदारी साबित करने की जरूरत

Sonam Wangchuk on Hunger Strike Break: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात वीडियो मैसेज जारी कर अपना अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे लोगों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर धिक्कार है, जो उनकी निष्ठा पर शक जता रहे हैं. वे उन पर सरकार के साथ डील करने का आरोप लगा रहे हैं. अगर डील ही करनी होती तो लद्दाख के एसी रूम में बैठकर भी की जा सकती थी. इस तरह दिल्ली की तेज गर्मी में 26 दिन अनशन करने की क्या जरूरत थी. उन्होंने आगे कहा कि क्या मुझे अब भी अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है.