'यह पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात', 16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI ने जताई नाराजगी

Supreme Court calls 16-year delay in acid attack trial: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिड अटैक के ट्रायल में लंबी देरी पर कड़ी नाराज़गी जताई और 16 साल पुराने एक पेंडिंग केस को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है. जानें पूरा मामला.
Supreme Court On 16 Year Delay In Acid Attack Case: एसिड हमले के एक मामले में 16 साल में ट्रायल पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह क़ानूनी व्यवस्था का माखौल जैसा है. यह पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि 2009 में शुरु हुआ ट्रायल अभी भी चल रहा है .अगर देश की राजधानी ऐसे ट्रायल को समय पर पूरा नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट ने होनी चाहिए और आरोपियों से किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो अपने यहां निचली अदालतों में एसिड अटैक के लंबित मामलों का ब्यौरा सौंपे.
एसिड अटैक की शिकार पीड़ित की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एसिड हमले की शिकार शाहीन मलिक नाम की ओर से महिला की ओर से दायर की गई थी..कोर्ट में शाहीन मलिक ने अपनी बात खुद रखी.
एसिड पीने को मजबूर किए गए पीड़ितों को दिव्यांग नहीं मानता क़ानून
इस याचिका में कोर्ट का ध्यान इस मसले की ओर भी दिलाया गया कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 उन एसिड पीड़ितों को दिव्यांग नहीं मानता जिन्हें एसिड पिलाया जाता है. सिर्फ वही पीड़ित दिव्यांग माने जाते है, जिन पर एसिड फेका जाता है. पीड़ित की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐसे कई केस हुए जिनमे महिलाओं को उनके पति ने जबरन एसिड पिलाया है.
क़ानून की विडंबना
ऐसे पीड़ितो के जख्म शरीर पर नज़र नहीं आते हो, पर उनका तकलीफ कहीं ज़्यादा होती है. वो चल नहीं पाते, उन्हें जीवन भर फूड पाइप पर निर्भर रहना पड़ता है. लेकिन क़ानून की विडंबना यह है कि ऐसे पीड़ितों को क़ानून दिव्यांग का दर्जा नहीं देता जिसके चलते उन्हें पेंशन और मुआवजे जैसे लाभ नहीं मिल पाते. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि किसी को एसिड पीने के लिए मजबूर किया जा सकता है. उनके दुःख की तो कोई सीमा नहीं होगी!
SC ने सरकार को क़ानून में बदलाव का सुझाव दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता को सुझाव दिया कि वो ऐसे पीड़ितों को भी दिव्यांग की केटेगरी में लाने को लेकर क़ानून में बदलाव करने पर विचार करे. सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आ सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए कहा कि ऐसे पीड़ितों को दिव्यांग की कैटेगरी में लाया जाना चाहिए.
