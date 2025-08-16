AIR इंडिया में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रखकर करने लगा अश्लील हरकतें, अचानक खुली मां की आंख, फिर...

Air India Flight: लंदन से दिल्ली के लिए आ रही एक एअर इंडिया की फ्लाइट में लड़की के साथ अजीब घटना घटी है. घटना की शुरुआत लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से शुरू हुई नई दिल्ली एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन पर जाकर खत्म हुई. फ्लाइट के अंदर एक व्यक्ति ने अपने करीब में बैठी लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकतें कीं. व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पहले उसने हल्की से बातचीत शुरू की और फिर वो आखिरी हदों तक जाने की कोशिशें कर हा था.

'माफ कीजिए यह मेरी सीट है'

रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक शख्स चढ़ता है. जब वह अपनी सीट के करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसपर एक लड़की बैठी हुई थी. साथ ही उसके बगल में और बुजुर्ग औरत बैठी थी जो शायद लड़की की मां थी. यहां पहुंचने के बाद वो लड़की से कहता है,'माफ कीजिए! 12F मेरी सीट है.' लड़की मुस्कुराती है और फिर विंडो सीट से हटकर अपनी जगह पर वापस आ जाती है. शख्स अपनी सीट पर बैठ तो जाता है लेकिन वो बेचैन रहता है.

लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया

जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी और यात्रियों को उनके मनोरंजन के चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत मिली तो शख्स ने लड़की से वाईफाई को लेकर बातचीत शुरू कर दी. बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को अपना परिचय भी कराया. इसी दौरान शख्स ने लड़की को ड्रिंक ऑफर की लेकिन लड़की ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो शराब नहीं पीती. इसके बाद शख्स उठकर पेंट्री में जाता है और लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है.

यह भी पढ़ें: भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला

नशे की हालत में बनाया वीडियो

इसके बाद जैसे ही रात होती है तो फ्लाइट में मौजूद ज्यादातर लोग सोने लगते हैं. लेकिन यह शख्स शराब के नशे में अपने पास बैठी इस लड़की का वीडिया बनाने लगता है. लड़की उसे वीडियो बनाने देती है. हालांकि थोड़ी देर बाद यह शख्स नाचने लगता है. इसी बीच एयरहोस्टेस आती है और उससे कहती है कि थोड़ी आवाज कम करें, क्योंकि अन्य लोग सो रहे हैं.

कंधे पर सिर रखकर सो गया

एयरहोस्टेस के कहने के बाद समीर सो तो गया लेकिन उसकी हरकतें जारी अब और ज्यादा बढ़ गईं. वो अब धीरे-धीरे लड़की करीब आता जा रहा था और लड़की को अपनी तरफ खींच रहा था. इसी बीच उसने अपने कान में लगा एक इयरपॉड लड़की के कान में लगा दिया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया. इसी बीच वो लड़की के बालों के सहलाने लगा. इसके बाद शख्स ने अपना सिर उसके कंधे पर रखकर सो गया.

अश्लील हरकतें करने लगा युवक

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, अचानक बीच में शख्स की आंख खुलती है और इस बार उसने तमाम हदों को पार करते हुए लड़की को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया. वो लड़की के साथ अनचाही शारीरिक हरकतें करने लगा. लड़की ने जब विरोध की कोशिश की तो शख्स ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद वो डर गई.

पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाई

इसी बीच लड़की की मां जग गई और फिर वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गईं. जब लड़की की मां को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने दिल्ली हवाई अज्जे पर काफी हंगामा किया और फिर लड़की ने पुलिस स्टेशन पर जाकर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई.