AIR इंडिया में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रखकर करने लगा अश्लील हरकतें, अचानक खुली मां की आंख, फिर...
Advertisement
trendingNow12884112
Hindi Newsदेश

AIR इंडिया में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रखकर करने लगा अश्लील हरकतें, अचानक खुली मां की आंख, फिर...

Obscene Act in Air India Flight: एअर इंडिया की फ्लाइट में युवक ने अपने करीब में बैठी लड़की के साथ शर्मनाक हरकतें शुरू कर दीं. हालांकि इसी दौरान लड़की की मां की आंख खुल गई.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIR इंडिया में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रखकर करने लगा अश्लील हरकतें, अचानक खुली मां की आंख, फिर...

Air India Flight: लंदन से दिल्ली के लिए आ रही एक एअर इंडिया की फ्लाइट में लड़की के साथ अजीब घटना घटी है. घटना की शुरुआत लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से शुरू हुई नई दिल्ली एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन पर जाकर खत्म हुई. फ्लाइट के अंदर एक व्यक्ति ने अपने करीब में बैठी लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकतें कीं. व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पहले उसने हल्की से बातचीत शुरू की और फिर वो आखिरी हदों तक जाने की कोशिशें कर हा था.

'माफ कीजिए यह मेरी सीट है'

रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक शख्स चढ़ता है. जब वह अपनी सीट के करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसपर एक लड़की बैठी हुई थी. साथ ही उसके बगल में और बुजुर्ग औरत बैठी थी जो शायद लड़की की मां थी. यहां पहुंचने के बाद वो लड़की से कहता है,'माफ कीजिए! 12F मेरी सीट है.' लड़की मुस्कुराती है और फिर विंडो सीट से हटकर अपनी जगह पर वापस आ जाती है. शख्स अपनी सीट पर बैठ तो जाता है लेकिन वो बेचैन रहता है. 

लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया

जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी और यात्रियों को उनके मनोरंजन के चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत मिली तो शख्स ने लड़की से वाईफाई को लेकर बातचीत शुरू कर दी. बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को अपना परिचय भी कराया. इसी दौरान शख्स ने लड़की को ड्रिंक ऑफर की लेकिन लड़की ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो शराब नहीं पीती. इसके बाद शख्स उठकर पेंट्री में जाता है और लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है. 

यह भी पढ़ें: भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला

नशे की हालत में बनाया वीडियो

इसके बाद जैसे ही रात होती है तो फ्लाइट में मौजूद ज्यादातर लोग सोने लगते हैं. लेकिन यह शख्स शराब के नशे में अपने पास बैठी इस लड़की का वीडिया बनाने लगता है. लड़की उसे वीडियो बनाने देती है. हालांकि थोड़ी देर बाद यह शख्स नाचने लगता है. इसी बीच एयरहोस्टेस आती है और उससे कहती है कि थोड़ी आवाज कम करें, क्योंकि अन्य लोग सो रहे हैं.

कंधे पर सिर रखकर सो गया

एयरहोस्टेस के कहने के बाद समीर सो तो गया लेकिन उसकी हरकतें जारी अब और ज्यादा बढ़ गईं. वो अब धीरे-धीरे लड़की करीब आता जा रहा था और लड़की को अपनी तरफ खींच रहा था. इसी बीच उसने अपने कान में लगा एक इयरपॉड लड़की के कान में लगा दिया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया. इसी बीच वो लड़की के बालों के सहलाने लगा. इसके बाद शख्स ने अपना सिर उसके कंधे पर रखकर सो गया.

अश्लील हरकतें करने लगा युवक

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, अचानक बीच में शख्स की आंख खुलती है और इस बार उसने तमाम हदों को पार करते हुए लड़की को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया. वो लड़की के साथ अनचाही शारीरिक हरकतें करने लगा. लड़की ने जब विरोध की कोशिश की तो शख्स ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद वो डर गई. 

पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाई

इसी बीच लड़की की मां जग गई और फिर वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गईं. जब लड़की की मां को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने दिल्ली हवाई अज्जे पर काफी हंगामा किया और फिर लड़की ने पुलिस स्टेशन पर जाकर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;