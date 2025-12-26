Advertisement
trendingNow13054709
Hindi Newsदेशतो क्या फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? BMC चुनाव से पहले शरद पवार और अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां

तो क्या फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? BMC चुनाव से पहले शरद पवार और अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां

Sharad Pawar: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के बीच अब वापस गठबंधन हो सकता है. इसको लेकर अब अटकलें शुरु हो चुकी हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 26, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो क्या फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? BMC चुनाव से पहले शरद पवार और अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले गठबंधन के दबाव और आंतरिक गतिशीलता के चलते रणनीतियों में हुए बदलाव के कारण शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के दोनों गुट संभावित रूप से अब एक बार फिर वापस गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं. शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 को चाचा-भतीजे कथित तौर पर पुणे नगर निगम (PMC) के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के करीब थे. यह अगले महीने वोट करने वाले 29 सिविक बॉडीज में से एक है, जिसमें 74,000 करोड़ रुपये का बृहन्मुंबई नगर निगम भी शामिल है. 

अजीत पवार को दरकिनार किया गया

अजीत पवार ने जुलाी साल 2023 में अपने चाचा से हटकर 18 NCP विधायकों के साथ भाजपा के साथ गठबंधन किया था. वह वर्तमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं, हालांकि मीडिया खबरों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है. उनकी ओर से पूर्व मंत्री नवाब मलिक को NCP के मुंबई चुनाव अभियान का चेहरा बनाने के प्रस्ताव को भाजपा ने अस्वीकार कर दिया था. बता दें कि मलिक के कथित तौर पर माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंधों को देखते हुए हिंदू वोटर्स के विरोध के डर से अस्वीकार किया गया था.  

ये भी पढ़ें- माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? जल्द लौटेंगे भारत, केंद्रीय मंत्री के बाद MEA प्रवक्ता का इशारा 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अकेले चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार? 

शरद पवार अब एक तरह से वापस परिवारों के मिलने की स्थिति में आ चुके हैं. एक ओर ठाकरे परिवार के चचेरे भाई उद्धव और राज ने मराठी भाषा विवाद पर हाथ मिला लिया है और मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए एक संयुक्त मोर्चा घोषित किया है. इसके बावजूद शरद पवार की NCP और कांग्रेस राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन करने को लेकर इच्छा नहीं जता रहा है और कांग्रेस ने BMC चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का विकल्प चुना है. 

ये भी पढ़ें- 'आतंकवादी को भी वापस लाया गया...,' जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात 

 

समझौते के करीब पवार गुट 

इन घटनाओं के बीच अब अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अजीत पवार पुणे नगर निगम चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर अपने गुट की ताकत का अंदाजा लगाएंगे. मीडिया खबरों के मुताबिक भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़े, लेकिन यह कोशिश अजीत पवार की नेशनल कमेटी के लिए आने वाले स्टेट इलेक्शन से पहले एक संकेतक का काम करेगा. गुरुवार 25 दिसंबर 2025 रात को अजित पवार ने पुणे के अनुशक्तिनगर में शरद पवार के पोते रोहित पवार से मुलाकात की. खबरों के मुताबिक PMC चुनावों के लिए प्रारंभिक समझौता हो गया है, हालांकि सीटों के बंटवारे की डीटेल अरेंजमेंट अभी बाकी है. इसके अलावा एक अहम मुद्दा 'घड़ी' का चुनाव चिन्ह है, जो फिलहाल अजित पवार के गुट के पास है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ये वार्ताएं पवार परिवार के वापस मिलने का रास्ता साफ कर सकती हैं, हालांकि काफी कुछ सीटों के बंटवारे के परिणामों और दोनों गुटों के मंत्रियों और विधायकों के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है. 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra politics

Trending news

घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश