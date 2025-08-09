शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान

Sharad Pawar News: शरद पवार ने इस साल जून में भी एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जिसने सत्ता के लिए भाजपा से हाथ मिलाया हो.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:38 PM IST
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान

Sharad Pawar joining hands with Ajit Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच फूट पड़ गई और बगावत करते हुए अजित पवार शरद पवार का साथ छोड़ दिया था. इसे बाद वो भाजपा और एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे. अब एक बार फिर चर्चा होने लगी थी कि शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन सभी अटकलों को शरद पवार ने खारिज कर दिया है. शरद पवार ने कहा है कि वह कभी भी भाजपा नीत गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे.

3 अगस्त को साथ नजर आए थे चाचा-भतीजा

दिग्गज नेता शरद पवार (Sharad Pawar) की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कुछ ही दिन पहले चाचा-भतीजा मुंबई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए थे. एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) 3 अगस्त को मुंबई में शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार की सगाई समारोह में एक साथ देखे गए थे.

भाजपा से हाथ मिलाने वाले दल के साथ गठबंधन नहीं...

यह पहली बार नहीं है, जब शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के साथ हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज किया है. इस साल जून में शरद पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए भाजपा से हाथ मिलाने वाले किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी. एनसीपी के दोनों खेमों के पुनर्मिलन की अटकलें 2023 में पार्टी के विभाजन के दो साल बाद शुरू हुईं, जब अजित पवार ने पार्टी से नाता तोड़कर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से हाथ मिला लिया था. अजित पवार कई विधायकों के साथ शरद पवार से अलग हो गए और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का समर्थन किया था.

;