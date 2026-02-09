Advertisement
trendingNow13103922
Hindi Newsदेशतेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया

तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया

Sharad Pawar News: महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह रहे शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था. उसके बाद उनकी सेहत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरद पवार (फाइल फोटो)
शरद पवार (फाइल फोटो)

Sharad Pawar Health Update: एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत में सुधार देखने को मिला है. शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने यह जानकारी दी. पवार को लगातार खांसी होने के बाद बारामती से पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया था. एनसीपी (एसपी) नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाबा को सीने में जकड़न हो गई है और उन्हें 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी.

नॉर्मल हैं वाइटल्स

उन्होंने बताया कि सौभाग्य से, उनके (शरद पवार) अन्य सभी स्वास्थ्य पैरामीटर सामान्य हैं. आप सभी की शुभकामनाओं और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद. सभी डॉक्टरों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद. बता दें कि शरद पवार को गंभीर खांसी और सांस लेने में भी कुछ तकलीफ के चलते अस्पताल ले जाया गया था. उनके भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया कि रविवार रात को ये लक्षण बढ़ गए, जिसके चलते उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्चार्ज होने को लेकर आई ये खबर

रूबी हॉल क्लिनिक के प्रमुख पुरवेज ग्रांट को स्थिति की जानकारी दे दी गई. जांच के बाद ग्रांट यह तय करेंगे कि शरद पवार को भर्ती करने की आवश्यकता है या इलाज के बाद उन्हें घर भेजा जा सकता है. उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले इस समय अपने पिता शरद पवार के साथ अस्पताल में हैं.

यह भी पढ़ें- 85 की उम्र, खराब मौसम; बारिश में भीगते हुए महाराष्ट्र के चाणक्य ने सतारा में दिखाया था दम, शरद पवार का इशारा- 'टाइगर जिंदा है'

ग्रांट के अनुसार, 'शरद पवार को आज सुबह से खांसी हो रही है. हम जल्द ही उनकी जांच करेंगे और आवश्यक उपचार तय करेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्हें भर्ती किया जाएगा. हम उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगे.' विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम शरद पवार के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की जरूरी जांच की गई हैं.

पवार को मराठा छत्रप के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है. कभी महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह रहे शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के निधन के बाद कुछ दिनों तक शोक में नजर आए लेकिन जल्द ही उन्होंने बारामती क्षेत्र की जनता को बता दिया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक यहां के लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

sharad pawar

Trending news

AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?