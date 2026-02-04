'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', दोनों गुटों के एक होने पर क्या बोले शरद पवार?

Sharad Pawar: महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है. इसी बीच शरद पवार ने कहा है कि NCP के दो गुटों के संभावित मर्जर के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बोलने का कोई हक नहीं है. ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं.
Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की सियासत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इन दिनों NCP चर्चाओं में बनी है, अजित पवार के निधन के बाद NCP के मर्जर को लेकर तमाम नेता बयान दे रहे हैं. इसी बीच शरद पवार ने कहा है कि NCP के दो गुटों के संभावित मर्जर पर अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच बातचीत हुई थी, न कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ. ऐसे में फडणवीस को NCP मर्जर पर बोलने का कोई हक नहीं है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
बोलने का नहीं है कोई हक
बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा, "मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार ने डिप्टी CM के तौर पर शपथ ली है. अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच मर्जर पर बातचीत हुई थी, CM फडणवीस बातचीत में शामिल नहीं थे. उन्हें इस बारे में बात करने का क्या हक था? अभी हमारा पूरा फोकस सबका ख्याल रखने और दुखी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है. अभी तक, किसी भी पॉलिटिकल फैसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है.
बदकिस्मती से नहीं जा पाया संसद भवन
इसके अलावा शरद पवार ने कहा 58 साल में पहली बार बजट वाले दिन पार्लियामेंट में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उनके परिवार में कुछ हुआ था और उन्होंने चिंता जताई कि यूनियन बजट आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. इसके अलावा कहा कि चाहे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली हो या देश की लोकसभा, मैं पिछले 58 सालों से मेंबर रहा हूं. इन सभी 58 सालों में, मैं बजट वाले दिन पार्लियामेंट से कभी एब्सेंट नहीं रहा, बदकिस्मती से, मेरे परिवार में एक घटना के कारण, मैं इस बार बजट वाले दिन पार्लियामेंट में मौजूद नहीं रह सका.
हो सकता है नुकसान
इसके अलावा पवार ने इंडिया-US ट्रेड डील के बारे में बात की और कहा कि इससे इंडियन किसानों को नुकसान हो सकता है और कहा कि कोई भी नतीजा निकालने से पहले एग्रीमेंट की और डिटेल्स की जरूरत है. इंडिया-US ट्रेड डील से US में इंडियन सामान पर टैरिफ घटकर 18 परसेंट हो गया है, जबकि वॉशिंगटन ने दावा किया है कि इस डील से उसे नई दिल्ली को ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी. (ANI)
