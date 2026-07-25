/मैंने PM मोदी से कहा था कि छात्रों से बात करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें... शरद पवार ने क्या-क्या बताया?

शरद पवार ने कहा कि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में जो कुछ गलत चीजें आ रही थीं उनका है. शिक्षा क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती हैं, जिनमें लाखों लड़के-लड़कियां शामिल होते हैं. अगर उस परीक्षा प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा और वहां भ्रष्टाचार होगा, तो इसकी जबरदस्त कीमत नई पीढ़ी को चुकानी पड़ती है. उनके मन में निराशा पैदा होती है. छात्रों ने इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर कई बार उठाया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. आखिरकार, जो संघर्ष करने की तैयारी नई पीढ़ी ने की और भारत सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, तो सरकार को यह अंदाजा हो गया कि अगर हम कल वाली राह पर ही चलते रहे, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसीलिए, छात्रों और उनके नेताओं के साथ जो संवाद हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं थी आखिरकार उन्हें करना पड़ा.