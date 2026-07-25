/मैंने PM मोदी से कहा था कि छात्रों से बात करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें... शरद पवार ने क्या-क्या बताया?

Sharad Pawar: NCP चीफ शरद पवार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, जब हमारी पीएम से मुलाकात हुई थी तो उन्होने अनुरोध किया था कि प्रोटेस्टर से संवाद शुरु करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें.
शरद पवार ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर नई पीढ़ी के साथियों ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि उन्हें कामयाबी मिल गई है.
शरद पवार ने कहा कि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में जो कुछ गलत चीजें आ रही थीं उनका है. शिक्षा क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती हैं, जिनमें लाखों लड़के-लड़कियां शामिल होते हैं. अगर उस परीक्षा प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा और वहां भ्रष्टाचार होगा, तो इसकी जबरदस्त कीमत नई पीढ़ी को चुकानी पड़ती है. उनके मन में निराशा पैदा होती है. छात्रों ने इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर कई बार उठाया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. आखिरकार, जो संघर्ष करने की तैयारी नई पीढ़ी ने की और भारत सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, तो सरकार को यह अंदाजा हो गया कि अगर हम कल वाली राह पर ही चलते रहे, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसीलिए, छात्रों और उनके नेताओं के साथ जो संवाद हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं थी आखिरकार उन्हें करना पड़ा.
शरद पवार ने यह भी कहा कि सरकार को भी यह संदेश मिला है कि इस नई पीढ़ी ने, जो इसमें शामिल हुई, जबरदस्त एकता दिखाई है. मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इससे पुलिस बल या कोई भी लोकतांत्रिक आंदोलन हो, सरकार उसके प्रति समझदारी से व्यवहार करेगी. ऐसी उम्मीद हम भारत सरकार से करते हैं.
शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात पर कहा,' यही ( छात्रों के प्रदर्शन) बात हुई. दूसरी बात किसानों की हुई थी, क्योंकि मैंने उनके सामने यह बात रखी कि महाराष्ट्र में हर 3 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है. विदर्भ और मराठवाड़ा में इस दौरान 2700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है. इसके लिए इसे नजरअंदाज न करें. यह गंभीर बात है, वे अन्नदाता हैं. उनका इस रास्ते पर जाना किसी सरकार के लिए शोभा नहीं देता.'12 साल के कार्यकाल में सरकार के इस पहले इस्तीफे को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार झुक गई है, तो उन्होंने कहा,' डेफिनेटली, डेफिनेटली. यह युवा शक्ति है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह बात भारत सरकार ने स्वीकार की है.'