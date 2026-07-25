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मैंने PM मोदी से कहा था कि छात्रों से बात करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें... शरद पवार ने क्या-क्या बताया?

Sharad Pawar On Dharmendra Pradhan Resgin: NCP चीफ शरद पवार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कहा कि उन्होंने पहले ही पीएम मोदी से बात कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की सलाह दी थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 25, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:19 PM IST
मैंने PM मोदी से कहा था कि छात्रों से बात करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें... शरद पवार ने क्या-क्या बताया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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