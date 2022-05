Sharad Pawar On Pakistan: शरद पवार का पाकिस्तान राग, दुश्मन देश के लोगों के लिए कह दी ऐसी बात

Sharad Pawar Remarks On People Of Pakistan: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने पाकिस्तान (Pakistan) के लोगों की तारीफ की है. शरद पवार ने कहा है कि पाकिस्तान की आम जनता शांति से रहना चाहती है. वहां कुछ ही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं.

शरद पवार ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि पाकिस्तान के आम लोग हमारे विरोधी नहीं हैं. जो राजनीति करना चाहते हैं और सेना की मदद से सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, वे संघर्ष और नफरत का पक्ष लेते हैं. लेकिन अधिकांश लोग पाकिस्तान में शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं.

Pune | My personal experience is that the common people of Pakistan are not our opponents.Those who want to do politics&keep control of power with the help of army favour conflict&hate.But majority of people (in Pak) want to create a peaceful atmosphere: NCP's Sharad Pawar (12.5) pic.twitter.com/qCBVZebtbu

