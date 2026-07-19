'तमाशबीन बनी हुई है मोदी सरकार...', सोनम वांगचुक को भर्ती कराने पर भड़के शरद पवार, कर्जमाफी पर दी आंदोलन की चेतावनी

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार रविवार को अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचे, जहां उनके निवास 'गोविंद बाग' पर बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग उनसे मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से लेकर किसानों की कर्जमाफी तक कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्हें पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि कुछ ही दिनों के भीतर वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाएगा और आखिरकार वही हुआ. उन्होंने कहा कि वांगचुक अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे घटनाक्रम में गंभीरता दिखाने के बजाय सिर्फ़ तमाशबीन की भूमिका निभाई.
पवार ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति की मांग तक सीमित नहीं था. कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया था. कांग्रेस, एनसीपी समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि वांगचुक से मिलने पहुंचे थे और उनके मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार को लगा कि इन मांगों का जवाब देना उसके लिए आसान नहीं होगा, तब बातचीत करने के बजाय सोनम वांगचुक को उनके धरने से उठाने का रास्ता चुन लिया गया. पवार ने यह भी कहा कि वांगचुक को सुबह-सुबह अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा.
शरद पवार ने कहा कि वांगचुक को पहले नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन जब दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा था तब सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा. उनके मुताबिक, यह केंद्र सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह मामला अब यहीं नहीं थमेगा. संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाएगा.
किसानों की कर्जमाफी के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले जो समयसीमा तय की थी, उसका पालन किया जाना चाहिए था. अब सरकार ने नई तारीख घोषित की है और वे उसके अमल का इंतज़ार करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि किसानों को कर्ज़ के बोझ से राहत मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यदि सरकार अपने वादे के मुताबिक कर्जमाफी लागू करती है तो किसी तरह का विवाद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्यभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा.