केंद्र और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने या नहीं देने के मसले पर कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के भीतर फूट पड़ गई है. चंद रोज पहले एकनाथ शिंदे की पवार से मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. कहा जाता है कि शिंदे के ऑफिस में पवार की अपने पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात हुई. इससे इस बात को बल मिला कि क्या शिंदे गुट के साथ पवार की पार्टी के नेता जा सकते हैं? इन अटकलों के बाद मुंबई में NCP-SP नेता जयंत पाटिल, सत्ताधारी NCP नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे तथा CM देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात बैठकें हुईं हैं. NCP-SP ने कहा कि ये बैठकें प्रशासनिक मामलों के लिए थीं, न कि राजनीतिक गठबंधन बदलने के लिए लेकिन ये भी कयास लगाए गए कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय हो सकता है? इस तरह की मीडिया में भी अटकलें लगाई गईं कि बीजेपी चाहती है कि दोनों गुट का आपस में विलय हो जाए और एकजुट एनसीपी एनडीए को सपोर्ट करे?
इन सब अटकलों के बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को अपनी पार्टी में संभावित फूट की खबरों के बीच चुप्पी साधे रखी. उन्होंने इन अटकलों को मजबूती से खारिज करते हुए कहा- 'अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है.'
वरिष्ठ नेता का ये जवाब उनके पिछले रुख से बिल्कुल भिन्न माना जा रहा है. जून में उन्होंने आत्मविश्वास के साथ आंतरिक कलह की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि जहां शिवसेना (UBT) जैसे विरोधी गुट टूट गए हैं, वहीं उनका अपना खेमा पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा था, 'शिवसेना (UBT) के सांसद अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे किसी भी सांसद में फूट नहीं पड़ेगी.'
परिसीमन बिल का मुद्दा
ऐसी चर्चा है कि NDA, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन बिल के लिए जरूरी संख्या जुटाने के मकसद से पवार के गुट को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है. इस बिल के समर्थन के मुद्दे पर पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने पिछले दिनों कहा भी था कि यदि इसमें एनसीपी की मांगों को शामिल किया गया तो बिल के समर्थन पर विचार किया जा सकता है. इसमें राज्यों की सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और महिला आरक्षण की बात कही गई. सुले के रुख को भी एनडीए को संकेत देने के संदर्भ में देखा गया.
सुप्रिया सुले का स्पष्टीकरण
हालांकि खास बात यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने NDA के साथ किसी भी गठबंधन, विलय या पर्दे के पीछे की बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया. X पर एक पोस्ट में सुले ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने परिसीमन के मुद्दे पर किसी भी मीडिया संस्थान के साथ कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का रुख आंतरिक विचार-विमर्श और INDIA गठबंधन के साथ चर्चा के बाद ही तय किया जाता है.
सुले ने कहा, 'परिसीमन के मुद्दे पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के रुख के बारे में मीडिया के कुछ हिस्सों में हाल ही में आई खबरें गलत और अटकलों पर आधारित हैं. मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि न तो मैंने और न ही पार्टी ने इस विषय पर किसी मीडिया संस्थान के साथ कोई आधिकारिक बातचीत की है. संवैधानिक महत्व के हर मुद्दे की तरह, हमारी पार्टी का रुख पार्टी के भीतर और हमारे सहयोगियों - INDIA गठबंधन - के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही तय किया जाता है. इसलिए हमारी कोई निश्चित रुख अपनाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं.'
NCP नेता ने आगे कहा कि जब तक केंद्र सरकार संसद में परिसीमन से जुड़ा संशोधित कानून औपचारिक रूप से पेश नहीं करती, तब तक किसी भी प्रस्ताव पर टिप्पणी करना अनुचित होगा. सुले ने कहा, 'जब तक सरकार संसद के समक्ष परिसीमन से जुड़ा संशोधित कानून औपचारिक रूप से पेश नहीं करती, तब तक किसी भी प्रस्ताव पर टिप्पणी करना अनुचित होगा. चूंकि अभी तक ऐसा कोई विधेयक उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए इसकी सामग्री या हमारे रुख के बारे में कोई भी अटकलबाजी जल्दबाजी होगी.'