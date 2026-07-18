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NCP-SP में क्‍या हो गई है फूट? शरद पवार की बात ने बढ़ा दिया सस्‍पेंस

NCP-SP में संभावित फूट की खबरों के बीच शरद पवार ने साधी चुप्पी. उन्‍होंने कहा कि यह बात करने का विषय नहीं है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 18, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:41 PM IST
NCP-SP में क्‍या हो गई है फूट? शरद पवार की बात ने बढ़ा दिया सस्‍पेंस

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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