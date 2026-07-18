केंद्र और महाराष्‍ट्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने या नहीं देने के मसले पर कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के भीतर फूट पड़ गई है. चंद रोज पहले एकनाथ शिंदे की पवार से मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. कहा जाता है कि शिंदे के ऑफिस में पवार की अपने पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात हुई. इससे इस बात को बल मिला कि क्‍या शिंदे गुट के साथ पवार की पार्टी के नेता जा सकते हैं? इन अटकलों के बाद मुंबई में NCP-SP नेता जयंत पाटिल, सत्ताधारी NCP नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे तथा CM देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात बैठकें हुईं हैं. NCP-SP ने कहा कि ये बैठकें प्रशासनिक मामलों के लिए थीं, न कि राजनीतिक गठबंधन बदलने के लिए लेकिन ये भी कयास लगाए गए कि क्‍या एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय हो सकता है? इस तरह की मीडिया में भी अटकलें लगाई गईं कि बीजेपी चाहती है कि दोनों गुट का आपस में विलय हो जाए और एकजुट एनसीपी एनडीए को सपोर्ट करे?