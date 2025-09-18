'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख
Advertisement
trendingNow12926759
Hindi Newsदेश

'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख

PM Modi Birthday: विपक्ष PM Modi के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई के साथ तंज कस रहा है कि मार्गदर्शक मंडल मोदी जी का इंतजार कर रहा है. वहीं शरद पवार का इस मुद्दे पर अलग राय है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख

Sharad Pawar on PM Modi: NCP(SP)के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार ने X पर लिखा, मै आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हू. भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र दें. साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और भी तरक्की करे.

शरद पवार का कोल्हापुर में बयान
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर शरद पवार ने कोल्हापुर में बयान दिया कि, मेरे 75वें जन्मदिन पर मोदी खुद आए थे. राजनीति में संस्कृति और सभ्यता दिखानी चहिए, जब 75 होने के बाद में नही रुका तो मोदी को रुकने कैसे कह सकता हूं. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए X पर लिखा, आपके नेतृत्व में भारत और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा ऐसा विश्वास है. आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो यहीं शुभकामना है.

यह भी पढ़ें: Karnataka MLA Nanjegowda: उल्टा पड़ गया खेल... कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने खारिज किया रिजल्ट

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया भर के नेताओं ने दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया के बड़े नेताओं ने भी बधाई दी. देश में भी पक्ष और विपक्ष के कई नेता सोशल मीडिया पर पीएम को #MyModiStory हैशटैग का इस्तेमाल करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. इसके अलावा कई नेताओं ने पीएम मोदी के साथ अपने पुराने अनुभव भी साझा किए. 

यह भी पढ़ें: Bengaluru News: कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दे डाला बड़ा अल्टीमेटम

पीएम मोदी ने कैसे मनाया 75वां जन्मदिन?
जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में रहे और धार जिले के ग्राम भैंसोला में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास किया. 17 सितंबर को PM Modi 75 साल के हो गए और उनके जन्दिन पर मध्य प्रदेश का उनका यह दूसरा दौरा है. प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को राज्य के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के एक बाड़े में छोड़ा था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

17 September PM Modi birthday

Trending news

1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
;