'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख

PM Modi Birthday: विपक्ष PM Modi के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई के साथ तंज कस रहा है कि मार्गदर्शक मंडल मोदी जी का इंतजार कर रहा है. वहीं शरद पवार का इस मुद्दे पर अलग राय है.
Sharad Pawar on PM Modi: NCP(SP)के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार ने X पर लिखा, मै आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हू. भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र दें. साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और भी तरक्की करे.
शरद पवार का कोल्हापुर में बयान
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर शरद पवार ने कोल्हापुर में बयान दिया कि, मेरे 75वें जन्मदिन पर मोदी खुद आए थे. राजनीति में संस्कृति और सभ्यता दिखानी चहिए, जब 75 होने के बाद में नही रुका तो मोदी को रुकने कैसे कह सकता हूं. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए X पर लिखा, आपके नेतृत्व में भारत और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा ऐसा विश्वास है. आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो यहीं शुभकामना है.
दुनिया भर के नेताओं ने दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया के बड़े नेताओं ने भी बधाई दी. देश में भी पक्ष और विपक्ष के कई नेता सोशल मीडिया पर पीएम को #MyModiStory हैशटैग का इस्तेमाल करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. इसके अलावा कई नेताओं ने पीएम मोदी के साथ अपने पुराने अनुभव भी साझा किए.
पीएम मोदी ने कैसे मनाया 75वां जन्मदिन?
जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में रहे और धार जिले के ग्राम भैंसोला में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास किया. 17 सितंबर को PM Modi 75 साल के हो गए और उनके जन्दिन पर मध्य प्रदेश का उनका यह दूसरा दौरा है. प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को राज्य के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के एक बाड़े में छोड़ा था.
