दादा के निधन पर पोता-पिता गांव में पुराने घर की कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला 2.5 करोड़ का खजाना! कौन बनेगा करोड़पति?

Shares worth 2.5 crore rupees found grandfather house: पिता की मौत के बाद ज़िंदगी भर मेहनत करने वाला बेटा गाँव के घर की सफाई करने गया और कूड़े से उसे ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट मिले. रातों-रात करोड़पति बने परिवार में खुशियों के साथ-साथ विवाद भी शुरू हो गया है. दादा ने गांव के घर का मालिकाना हक अपने पोते को दे दिया है. आइए जानते हैं ये अनोखी कहानी.

गुजरात के ऊना का है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के ऊना में रहने वाले सावजी पटेल दीव के एक होटल में वेटर का काम करते थे. इस होटल के बनने से पहले, उनके मालिक का एक बंगला था और वे खुद उसमें हाउसकीपर का काम करते थे. उनके पिता ऊना में खेती करते थे और वहां उनका अपना घर था. ज़िंदगी भर वेटर की नौकरी करने के बाद वे अपने परिवार के साथ होटल परिसर में बने अपने घर में रहते थे. उनका बेटा दीव में काम करता था. परिवार जीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता था. इसी बीच, ऊना में रहने वाले दादा सावजी पटेल का निधन हो गया. उनके निधन के बाद, बेटा और पोता गांव में घर की सफाई करने गए.

कूड़ेदान में शेयर सर्टिफिकेट, कीमत ढाई करोड़

तभी कूड़ेदान में शेयर सर्टिफिकेट मिले. पोते ने जब इन सर्टिफिकेट्स को लेकर हर कंपनी का बाजार भाव निकाला तो उसके होश उड़ गए. पता चला कि दादा द्वारा निवेश किए गए शेयरों की कीमत ढाई करोड़ रुपये थी. दादा ने घर अपने पोते के नाम कर दिया था, जबकि पिता ने सावजी पटेल को सीधा वारिस बताया था. उनके पिता ने इस घर से मिले शेयर सर्टिफिकेट पर दावा किया था, लेकिन बेटे ने देने से इनकार कर दिया.

हक को लेकर कोर्ट में लड़ाई

शेयर सर्टिफिकेट के मालिकाना हक को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिसमें पिता ने दलील दी है कि वह अपने पिता की सीधी विरासत का हकदार है. वहीं, पोते ने दलील दी है कि उसके दादा ने जो घर उसके नाम पर बनवाया था, वह उसकी संपत्ति है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट उसी घर से मिला था. इस मामले की सुनवाई नवंबर में होगी. फैसले के बाद, कौन बनेगा करोड़पति का फैसला सुनाया जाएगा.