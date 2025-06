Wazahat Khan: शर्मिष्ठा पनोली की शिकायत दर्ज कराने वाला वजाहत खान अरेस्ट, कई धाराओं में हुई गिरफ्तारी

Wazahat Khan arrest update: पश्चिम बंगाल में भड़काऊ बयान देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोपी वज़ाहत खान को आखिरकार कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर ही लिया गया. कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने एमहर्स्ट स्ट्रीट थाना इलाके से आरोपी को शिकंजे में लिया. बताते चलें कि गोल्फ ग्रीन थाने में वजाहत के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, उसी सिलसिले में आरोपी वजाहत खान की गिरफ्तारी हुई है.

कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

कोलकाता पुलिस ने बताया वजाहत खान पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नफ़रत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बीएनएस धारा 196(1)(ए)/299/352/353(1)(सी) के तहत मामला दर्ज करते हुए एक्शन लिया गया है. इससे पहले, वजाहत खान ने कानून की पढ़ाई करने वाली लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कोलकाता से हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ़्तार किया था.

Kolkata, West Bengal: Wazahat Khan was arrested this evening from Amherst Street PS area in connection with a case registered against him at Golf Green Police Station. He has been booked under BNS Sections 196(1)(a)/299/352/353(1)(c) for allegedly spreading hatred on social media… pic.twitter.com/naeQuXtEYk

— ANI (@ANI) June 9, 2025