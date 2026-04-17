शशि थरूर की इस स्टाइल के आगे तो Gen-Z भी फेल! चेहरे पर अतरंगी चश्मा लगाकर पहुंचे संसद

Shashi Tharoor Look: संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई. लोकसभा में इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया और कहा कि इसको जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है. लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थूरूर ने भी अपनी बातें रखीं. अपने भाषण के साथ-साथ कांग्रेस सांसद थरूर अपने चश्में को लेकर चर्चा में रहे.

दरअसल, आज शशि थरूर अलग अंदाज में संसद पहुंचे, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. शशि थरूर डबल फ्रेम वाले स्टाइलिश चश्में में संसद भवन पहुंचे. इस दौरान उनका कॉनफिडेंस और मॉडर्न अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है. लोकसभा में शशि थरूर ने सरकार को घेरते हुए महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को राजनीतिक नोटबंदी करार दिया.

थरूर की सरकार को चेतावनी

लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी. शशि थरूर ने कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है और यह एक तरीके से राजनीतिक नोटबंदी जैसा साबित हो सकता है. थरूर ने कहा कि सरकार की ओर से इस परिसीमन बिल को उसी जल्दबाजी में पेश किया गया है, जिस तरीके से साल 2026 में नोटबंदी की गई थी. उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ है.

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थरूर ने की सरकार से ये अपील

कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से अलग रखा जाना चाहिए. थरूर का कहना है कि महिलाओं का आरक्षण अभी लागू करने के लिए तैयार हैं. इसको मौजूदा संसद की सीटों के आधर पर लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि परिसीमन से बड़े और छोटे राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के आरक्षण को एक नैतिक आवश्यकता माना जा रहा है कि, लेकिन इसको परिसीमन जैसे विवादास्पद काम से जोड़कर भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बनाने का काम किया जा रहा है. शशि थरूर की यह टिप्पणी राजनीतिक गलियाओं में सुर्खियां बटोर रही है.

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