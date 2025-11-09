Advertisement
Hindi Newsदेश

आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से तुलना कर जो कहा, मच सकता है हंगामा!

Shashi Tharoor: लाल कृष्ण आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर शशि थरूर ने तारीफों के पुल बांधा था, जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई. अब एक बार फिर कांग्रेस नेता ने आडवाणी के राजनैतिक करियर का बचाव किया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:52 PM IST
शशि थरूर ने आडवाणी के बचाव में क्या कहा?
शशि थरूर ने आडवाणी के बचाव में क्या कहा?

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर दिए बयान के कारण चर्चा में हैं. आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर थरूर ने तारीफों के पुल बांधा था, जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई. अब एक बार फिर कांग्रेस नेता ने लालकृष्ण आडवाणी के राजनैतिक करियर का बचाव किया है.

शशि थरूर ने X (पहले ट्विटर) पर सफाई देते हुए कहा कि आडवाणी की लंबी सेवा को एक प्रकरण तक सीमित करना, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अनुचित है. उनका ये बयान एक वकील द्वारा आडवाणी की रथ यात्रा की ओर इशारा करने के बाद आया है, जिसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है, जहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना हुआ है.

शशि थरूर ने आडवाणी के बचाव में क्या कहा?

लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर शशि थरूर के पोस्ट की आलोचना करते हुए वकील हेगड़े ने कहा कि क्षमा करें श्रीमान थरूर, इस देश में 'घृणा के बीज' (खुशवंत सिंह के शब्दों में) फैलाना जनसेवा नहीं है." अब कांग्रेस नेता ने इसका जवाब दिया है और आडवाणी के राजनीतिक करियर को जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी से जोड़ते हुए बड़ी बात बोल दी है. 

शशि थरूर ने जवाब में कहा,

''नेहरूजी के संपूर्ण करियर का आकलन चीन की विफलता से नहीं किया जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर का आकलन सिर्फ आपातकाल से किया जा सकता है. मेरा मानना ​​है कि हमें आडवाणीजी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए.''

इससे पहले आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए थरूर ने पूर्व उप-प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और कहा कि भाजपा नेता की "जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता, और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है. आडवाणी को "एक सच्चा राजनेता" बताते हुए, थरूर ने कहा कि उनका "सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है".

