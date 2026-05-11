बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... 30 लाख का आंकड़ा देकर शशि थरूर ने SIR पर खुलकर कह दिया

पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर एक तबका SIR का नाम ले ही रहा था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुलकर वो बात कह दी. थरूर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और अपीलों के वेरिफिकेशन में देरी का राज्य के चुनावी नतीजों पर निर्णायक असर हो सकता है. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर थरूर ने साफ कहा कि लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए थे, जिनमें से लगभग 34 लाख लोगों ने अपील दायर कर दावा किया कि वे असली वोटर हैं. इस कार्यक्रम में थरूर के साथ भाजपा के भी कई बड़े नेता बैठे हुए थे. वे बड़े ध्यान से थरूर को सुन रहे थे.

उन्होंने कहा कि वोटिंग से पहले इनमें से बहुत कम मामलों का ही निपटारा हो पाया, जिससे वोटिंग के समय ज्यादातर मामले अनसुलझे ही रह गए. अमेरिका दौरे पर गए थरूर ने स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान 'इंडिया, दैट इज भारत' राउंडटेबल में बोलते हुए कहा, 'SIR के मामले में, मैंने जो कहा है, उसका जवाब मिलना एक जायज सवाल है.'

बंगाल में 34 लाख लोगों की अपील लेकिन...

थरूर ने कहा कि बंगाल का मामला देखिए. वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटा दिए गए थे. उनमें से 34 लाख जीवित लोगों ने अपील की है, यह कहते हुए कि वे यहीं मौजूद हैं और उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है. नियमों के मुताबिक, हर मामले का निपटारा अलग-अलग किया जाना जरूरी था, इसलिए वोटिंग से पहले सिर्फ कुछ सौ मामलों का ही निपटारा हो पाया. आज भी, करीब 31-32 लाख लोग ऐसे हैं, जो शायद आने वाले सालों में वेरिफिकेशन के दौरान असली वोटर साबित हो जाएं, लेकिन वे वोट देने का अपना मौका गंवा चुके हैं.

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भाजपा की जीत का अंतर उतना ही

इन व्यापक आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि BJP की जीत का अंतर (जो करीब 30 लाख वोटों का था) पेंडिंग वोटर अपीलों की संख्या से काफी मेल खाता है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या योग्य वोटर असल में अपना वोट नहीं डाल पाए. थरूर ने कहा, 'भाजपा ने बंगाल में 30 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की. ​अब आप ही बताइए, क्या यह पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक है? यही वह सवाल है, जो मैं पूछ रहा हूं. सच कहूं तो, मुझे नकली, हटाए गए, गैर-मौजूद या पलायन कर चुके वोटरों के नाम हटाने से कोई दिक्कत नहीं है.'

केरल में किसको फायदा? थरूर बोल गए

थरूर ने आगे यह भी अनुमान लगाया कि केरल में डुप्लीकेट या एक से ज्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन हटाए जाने का फायदा शायद कांग्रेस पार्टी को मिला हो. उन्होंने दावा किया कि केरल में पहले ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें एक ही व्यक्ति के दो, तीन या यहां तक कि चार-चार बार नाम दर्ज थे. इन गैरजरूरी नामों को हटाने से वोटर लिस्ट साफ हो गई, जो पहले अक्सर विरोधी राजनीतिक दलों की गलत हरकतों की वजह से बढ़ जाती थी.

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