कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की टिप्पणी से भड़के शशि थरूर, 4 प्वॉइंट में समझा दी गणित

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने ट्रंप के बयानों का कड़ा विरोध करते हुए उनपर भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करनेऔर पाकिस्तान के समर्थन में वैश्विक बयानबाजी करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह टिप्पणियां भारत के लिए बेहद निराशाजनक हैं. थरूर ने सोशल मीडिया पर 4 प्वॉइंट में ट्रंप की टिप्पणियों को भारत के लिए निराशजनक बताया. बता दें कि ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की बात कही थी.

पीड़ित और अपराधी के बीच गलत समानता

शशि थरूर ने तर्क दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी भारत-पाकिस्तान के बीच गलत तुलना को दर्शाती है.

Mr Trump’s post is disappointing for India in four important ways: First, it implies a false equivalence between the victim and the perpetrator, and seemingly overlooks the US’ own past unwavering stance against Pakistan’s well-documented links to cross-border terrorism. Second,… https://t.co/Za5cvwq82M

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 12, 2025