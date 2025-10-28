शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? तस्वीर दिखाई तो 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए लोग

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अंग्रेजी के तो दुनियाभर में चर्चे हैं. लोग कहते हैं कि थरूर की अंग्रेजी पढ़ने से पहले डिक्शनरी साथ में रख लेनी चाहिए. हालांकि थरूर अब हिंदी में भी अच्छा बोलने और लिखने लगे हैं. ऐसे में हिंदीभाषी क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा से वह दूर कैसे रह सकते थे. केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद के लिए वैसे तो बिहार काफी दूर है लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उन्होंने भी छठ मैया का प्रसाद पा लिया है.

आज सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. आगे थरूर ने बताया कि मेरे बिहारी ड्राइवर की फैमिली सुबह की चाय के समय प्रसाद (छठ पूजा का प्रसाद) और आशीर्वाद लेकर आई. एक तस्वीर में छठ पूजा करने वाली महिला पारंपरिक वेशभूषा में थरूर के माथे पर टीका लगाती दिख रही है. बाद में थरूर ने मुस्कुराते हुए अपने ड्राइवर के परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई.

Happy #Chhatt Puja to all! My Bihari driver’s family brought prasad and blessings during my morning tea pic.twitter.com/WgTpQsX90K Add Zee News as a Preferred Source — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 28, 2025

हालांकि कुछ लोग उनके बिहारी ड्राइवर पर भड़क गए. दोनों तरफ के लोग इस तस्वीर पर भिड़ गए. एक तरफ के लोगों ने बिहारी ड्राइवर लिखने को अपमान माना तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहारी शब्द अपमानजनक कैसे हो गया. अगर बंगाल के लोगों को बंगाली, गुजरात वाले गुजराती और पंजाब वाले पंजाबी हो सकते हैं तो बिहार वाले बिहारी क्यों नहीं?

माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी।

हां हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बुद्ध का हम ताना-बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना।

हम हैं महावीर की बानी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जलती है अबीर बलशाली।

उस बंजर को सींचा करते हैं, जिसका न कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे… pic.twitter.com/ecNHaZlFyO — BJP (@BJP4India) October 21, 2025

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि शायद अपमान समझने वालों ने मनोज तिवारी की आवाज में गाया- हां, हम बिहारी हैं जी गाना नहीं देखा.

