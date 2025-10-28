Advertisement
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? तस्वीर दिखाई तो 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए लोग

बिहार और यूपी समेत दुनिया के कोने-कोने में लोग अब छठ पूजा करते हैं. साउथ में इसका चलन कम है लेकिन केरल से आने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी सुबह-सुबह छठ मैया की पूजा का प्रसाद मिल गया. प्रसाद ग्रहण कर वह काफी खुश दिखे और सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर भी की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:57 AM IST
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अंग्रेजी के तो दुनियाभर में चर्चे हैं. लोग कहते हैं कि थरूर की अंग्रेजी पढ़ने से पहले डिक्शनरी साथ में रख लेनी चाहिए. हालांकि थरूर अब हिंदी में भी अच्छा बोलने और लिखने लगे हैं. ऐसे में हिंदीभाषी क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा से वह दूर कैसे रह सकते थे. केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद के लिए वैसे तो बिहार काफी दूर है लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उन्होंने भी छठ मैया का प्रसाद पा लिया है.

आज सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. आगे थरूर ने बताया कि मेरे बिहारी ड्राइवर की फैमिली सुबह की चाय के समय प्रसाद (छठ पूजा का प्रसाद) और आशीर्वाद लेकर आई. एक तस्वीर में छठ पूजा करने वाली महिला पारंपरिक वेशभूषा में थरूर के माथे पर टीका लगाती दिख रही है. बाद में थरूर ने मुस्कुराते हुए अपने ड्राइवर के परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई. 

हालांकि कुछ लोग उनके बिहारी ड्राइवर पर भड़क गए. दोनों तरफ के लोग इस तस्वीर पर भिड़ गए. एक तरफ के लोगों ने बिहारी ड्राइवर लिखने को अपमान माना तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहारी शब्द अपमानजनक कैसे हो गया. अगर बंगाल के लोगों को बंगाली, गुजरात वाले गुजराती और पंजाब वाले पंजाबी हो सकते हैं तो बिहार वाले बिहारी क्यों नहीं?

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि शायद अपमान समझने वालों ने मनोज तिवारी की आवाज में गाया- हां, हम बिहारी हैं जी गाना नहीं देखा. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

